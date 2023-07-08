Samsung, ikinci çeyrekte işletme karında %96’lık bir düşüş yaşayarak dünyanın en büyük bellek yongası ve akıllı telefon üreticisi olarak büyük bir kayıp bildirdi. Devam eden çip fazlası, arz kesintilerine rağmen şirketin ana faaliyet alanında önemli zararlara neden oldu. Samsung’un faaliyet karının geçen yılın aynı dönemine göre 14.1 trilyon won’dan 600 milyar wona (459 milyon dolar) düşeceği tahmin ediliyor.

Bu tahmini kar, 2009’un ilk çeyreğinden bu yana Samsung için en düşük seviyedir. Rakam, tahmin edilen 555 milyar won ile hemen hemen aynıdır, ancak yine de Samsung için büyük bir darbeyi temsil etmektedir. Sonuç olarak, Samsung hisseleri sabahın erken saatlerinde %1,4 düştü ve genel pazarın %0,6’lık düşüşünün altında kaldı.

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Çip işi, ilk çeyrekte önemli kayıplar yaşadı, ancak analistler ikinci çeyrekte DRAM yongalarının PC’ler, cep telefonları ve sunucularda kullanımındaki artış nedeniyle kayıpların azalmasını bekliyorlar. Ancak bellek yongası pazarındaki gerilemenin üçüncü çeyrekte en düşük seviyeye ulaşacağı ve ardından mütevazı bir toparlanma olabileceği tahmin ediliyor.

Yatırımcılar, Samsung’un yaklaşan tam kazanç raporunu dikkatle izliyor ve üretim kesintilerinin etkisi, potansiyel talep toparlanması ve gelişmiş DRAM ve yüksek bant genişliğine sahip bellek ürünleriyle kar karışımında iyileşme gibi sinyaller arıyorlar. Zorluklara rağmen, Samsung’un bellek yongalarına yatırım yapmaya devam etmesi ve artan pazar hakimiyeti için 2025’e kadar konumunu sağlamlaştırması bekleniyor.

Çip arz fazlasının kademeli olarak düzeldiğine dair işaretler olmasına rağmen, sektördeki envanter seviyeleri hala yüksek ve ekonomik görünüm belirsizliğini koruyor. Ancak gelişmiş DRAM gerektiren yapay zeka destekli sunuculara yönelik talebin artmasıyla bir umut ışığı ortaya çıkıyor. Yapay zeka teknolojisiyle çalışan sunucular, standart sunuculara kıyasla daha fazla DRAM kapasitesi gerektiriyor, bu da yeni nesil bellek çözümlerine olan ihtiyacı artırıyor.

Bellek yongası endüstrisi, yapay zekadaki ilerlemelerle birlikte umut verici bir talep artışı beklemektedir. Ancak şirketler, aşırı envanter ve belirsiz piyasa koşullarıyla mücadele etmeye devam etmektedir. Sektör, yapay zekadaki ilerlemelerin daha gelişmiş ve yüksek kapasiteli bellek çözümlerine olan ihtiyacı artırdığı sürece potansiyel bir toparlanmayı yakından izlemektedir.