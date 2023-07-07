Son raporlara göre Samsung, Galaxy S23 FE üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz sene Galaxy S22 serisi piyasaya sürülmüş ancak Galaxy S22 FE piyasaya sürülmemişti. Kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratan marka bu sene S23 FE’yi piyasaya sürecek. Detaylara bakalım.

Galaxy S23 FE Geekbench testinde görüntülendi. Bundan önceki söylentilerde akıllı telefonun Exynos 2200 yonga setine sahip olabileceği söyleniyordu. Geekbench testi ile bu söylenti kesinleşmiş oldu.

Exynos 2200 yonga seti genellikle ısınma sorunlarıyla öne çıkan bir yonga seti. Exynos 2200 yonga seti kullanan akıllı telefonlar, Ankara benzeri kış şartları çetin geçen bir vilayette ikamet edenler için el ısıtıcısı yerine kullanıma uygun bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Bundan önceki sızıntılara göre Galaxy S23 FE, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 6.4 inç büyüklüğünde olacak ve 120hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panel kullanılacak.

Galaxy S23 FE kaputun altında Samsung’un kendi ürettiği Exynos 2200 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 6 GB RAM veya 8 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Exynos 2200 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4500 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Galaxy S23 FE üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya eşlik edecek ikincil ve üçüncül kameraları özellikleri henüz bilinmiyor.