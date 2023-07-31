Samsung, giyilebilir cihaz pazarına yepyeni bir ürün olan Samsung Galaxy Ring ile genişletmeyi planlıyor. Şirket, 2013’te Samsung Galaxy Gear ile bu sektöre ilk adımını atmıştı ve şimdi yaklaşık on yıl sonra Samsung Galaxy Watch6 serisine ek olarak Galaxy Ring’i tanıttı.

Galaxy Ring için geliştirme süreci yeni tamamlandı ve Koreli teknoloji devi önümüzdeki ay üretime başlayacak. Prototipi test ettikten sonra seri üretim kararı alınabilir. Ürün geliştirme ise Ağustos ayında başlayabilir.

Bu ürünün “tıbbi cihaz” statüsü elde etmesi için çeşitli sertifikalar alması ve standart düzenleyici süreçten geçmesi gerektiğini unutmamak önemli. Bu aşamalar birkaç ay sürebilir.

Global Market Insights’tan uzmanlar, 2032 yılına kadar Akıllı Halkalar Pazarı’nın önemli gelirler biriktireceğini tahmin ediyor. Akıllı Halkalar, kalp atış hızı, uyku düzenleri gibi günlük sağlık aktivitelerini kaydedebiliyor ve temassız işlemler için kullanılıyor.

Pandeminin etkileri ve nakitsiz ekonomiye geçiş, endüstri büyümesini destekleyebilir. 2020 anketine göre, ABD’deki tüm işlemlerin yalnızca %19’u nakit oluşturuyordu, ve birçok gelişmekte olan ekonomi nakitsiz bir ekonomiye odaklanıyor.

Android segmentindeki akıllı halkalar pazarı 2023’ten 2032’ye kadar önemli bir CAGR’de büyümeye hazırlanıyor. 2032 yılına kadar Bluetooth segmentinden akıllı halkalar endüstrisi de önemli bir gelir elde edecek.

Son üç yılda, COVID-19 salgını, Avrupa enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi faktörler, tüketicilerin harcama gücünü azaltarak akıllı halkalar pazarında olumsuz etki yarattı. Ancak, endüstri yavaş yavaş toparlanırken, Samsung’un Galaxy Ring ile bu kategoriye girmesi heyecan verici.

Galaxy Ring, kompakt bir cihazla ödemeler yapma, tansiyon izleme ve EKG gibi işlevler sunacak. Akıllı telefonla eşleşecek ve ekran olmadığı için pilin günlerce dayanması bekleniyor.

Galaxy Ring’in lansmanı, Samsung’un sağlık ve nakitsiz ödeme çözümleri portföyünü güçlendirebilir ve Galaxy Ekosistemini daha da zenginleştirebilir. Bu ürün, teknoloji meraklıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor ve giyilebilir cihaz pazarında önemli bir yere sahip olabilir.