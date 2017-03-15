Samsung Yeni QLED TV Serisinin Tanıtımını Paris’te Yaptı

Samsung Electronics, Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde düzenlenen global TV lansmanında QLED TV ve The Frame serisi ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

Samsung, Işığın TV’si adını verdiği QLED TV’yi Işıklar Şehri olarak da bilinen Paris’i seçti. Tüketicilerin ön planda tutularak geliştirilen en yeni QLED TVler Q Picture, Q Smart ve Q Style çeşitleri altında sunuldu. İsviçreli tasarımcı Yves Behar ile gerçekleştirilen bir çalışma ile ortaya çıkan The Frame modeli ise her ortama sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak üzere tasarlandı.

QLED TVler, OLED yerine quantum dot ve nanoteknoloji ile ortaya çıkıyor. QLED TV modelleri ışık altında bile mükemmel bir performans sunuyor. Televizyonlar 1500 nit parlaklık değerine sahip. Ayrıca yine bu teknoloji sayesinde televizyon renk hacmini %100 yeniden üretebiliyor. Bir çok insanın evinde uzun süreler televizyon izlediği bir gerçek. Ancak kullanılmadığı zamanlarda televizyonlar duvarda kara bir boşlujk olarak kalıyor. The Frame ile televizyon bir boşluk olmaktan çok uzaklaşacak ve duvarda bir sanat eseri gibi duracak.