Samsung yeni Galaxy Tab S5e modelini tanıttı

Samsung Electronics bugün, hayata her an bağlı kalmanızı sağlayan akıllı özelliklerle donatılmış, daha ince ve daha hafif Galaxy Tab S5e’yi duyurdu. 10.5 inç boyutunda geniş bir ekran ve yüksek pil kapasitesi sunan Galaxy Tab S5e, zengin ve etkileyici bir eğlence deneyimi için titizlikle geliştirildi.

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Samsung Tab S5e incecik tasarım

Samsung Electronics CEO’su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh yeni Galaxy Tab S5e için şunları söyledi; “Şık tasarıma ve güçlü özelliklere sahip üst düzey bir tablet olan Tab S5e’yi sunuyoruz. Daha fazlasını yapabilmek için sürekli bağlı kalmayı sağlayan akıllı özelliklerin yanı sıra zengin ve üst düzey eğlence deneyimi arayan kullanıcılar, tüm bunları Tab S5e’de bulabilirler”.

Şık ve yenilenmiş tasarımıyla Tab S5e pratik bir kullanım tarzı sunuyor. 5,5 mm inceliğindeki metal gövdesi ve yalnızca 400 gram ağırlığıyla Tab S5e, ultra taşınabilir ve dayanıklı olmasının yanında günlük yaşantınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Canlı ve modern tek renkli tasarım seçenekleri arasında, kendi tarzınıza göre tercih edebileceğiniz Gümüş, Siyah ve Altın Rengi seçenekleri de bulunuyor.

14,5 saate kadar uzanan pil ömrü sunan Tab S5e, performansını uzun süre koruyarak size daha fazla oyun oynama, internette gezinme ve video izleme özgürlüğü sunuyor.

Akıllı özellikler

Tab S5e ile bağlantılı dünyanızı tamamen kontrolünüz altına alabilirsiniz. Yeni Bixby 2.0’a yer veren ilk Samsung tablet olan Tab S5e, cihazınızla etkileşime geçmeniz için daha akıllı ve rahat bir yol sunuyor. Ayrıca, bağlantılı seçili ev cihazlarınız için ideal bir kontrol merkezi görevi de görüyor. Böylece ev ortamınızı sesli komutlarla daha hızlı ve kişiselleştirilmiş olarak kontrol edebiliyorsunuz.

İşlerinizi halletmek istediğinizde ise Samsung DeX ve bir klavye (ayrı satılır) ile PC benzeri bir ortam oluşturabilirsiniz.

Zenginleştirilmiş eğlence

Samsung’un simgesi haline gelen etkileyici Super AMOLED ekran, 16:10 en boy oranı ve görünmez menü tuşuyla heyecan dolu filmleri veya en sevdiğiniz TV dizilerini olağanüstü ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Tab S5e’de bulunan 10,5 inç Kenardan Kenara Ekran, ince çerçeveleri ve %81,8 ekran gövde oranıyla içeriklere hayat veren zengin ve etkileyici bir izleme deneyimi oluşturuyor. Tab S5e ile YouTube Premium hizmetinden 4 ay ücretsiz olarak da faydalanabiliyorsunuz. YouTube, YouTube Music ve YouTube Gaming’teki en sevdiğiniz içerikleri etkileyici çözünürlükte sınırsız bir şekilde izleyebilirsiniz.

Tab S5e, dört adet hoparlöründen elde edilen zengin ve etkileyici seslerle eğlence deneyiminizi mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Otomatik dönen stereo teknolojisini kullanan hoparlörler tableti tutuş şeklinize (dik/yatay) uyum sağlayan, güçlü ve yüksek sesler sunuyor. Tab S5e’de ayrıca profesyonel olarak dengelenmiş etkileyici 3D sesler için Dolby Atmos ve AKG özellikleri de yer alıyor. Yeni kullanıcılara 3 ay ücretsiz Spotify premium üyeliği sunan Tab S5e ile sevdiğiniz şarkıları istediğiniz her yerde kesintisiz dinleyebilirsiniz.

Samsung Tab S5e özellikleri

10.5” WQXGA Super AMOLED

64bit Sekiz çekirdekli işlemci (2×2,0 GHz & 6×1,7 GHz)

4GB + 64GB

Arka: 13MP

Ön: 8MP

USB3.1 (Type C)

7040 mAh, Hızlı Şarj

Android 9.0

Kayıt: UHD 4K (3840×2160) @ 30fps

Oynatma: UHD 4K (3840×2160) @ 60fps

AKG, Dolby Atmos özelliklerine sahip 4 adet hoparlör

Galaxy Tab S5e, 2019’un 2. çeyreğinden itibaren Türkiye de dahil olmak üzere ABD, Almanya ve seçili ülkelerde satışa sunulacak.