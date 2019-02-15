Samsung Galaxy M20, Türkiye’de ön siparişe açıldı

Samsung’un Ocak ayı sonunda tanıttığı Galaxy M20 model akıllı telefonu ön siparişe özel kampanyalarla birlikte Türkiye’de satışa sunuldu. Galaxy M20 sadece internetten alınabilecek.

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Samsung Galaxy M20 ne zaman teslim edilecek?

Hindistan’da ilk an itibariyle büyük ilgi gören ve tüm stokları tükenen Galaxy M20; 6,3 inç Full HD+ çözünürlükte Sonsuz-V Ekran, Ultra-Geniş Açı destekli çift arka kamera ve 5000 mAh pil kapasitesi ile beklentilerin ötesine geçiyor. Sadece internet üzerinden satın alınabilecek olan Samsung Galaxy M20, 15 Şubat itibariyle Samsung Online Mağaza, GittiGidiyor.com, HepsiBurada.com, N11.com ve Trendyol.com üzerinden ön siparişe açıldı. Ön sipariş teslimatlarının 24 Şubat ve sonrasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

6.3 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip olan Galaxy M20, 409 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Galaxy M20, canlı odak özelliğini destekleyen 13MP’lik arka ana kameranın yanında 120˚ ultra-geniş açılı fotoğraf çekmeyi sağlayan 5MP’lik ikinci arka kamerası ve 5000 mAh’lik pil kapasitesi ile öne çıkıyor. %90 oranında etkileyici bir ekran-kasa oranına sahip olan Galaxy M20, hızlı şarj desteği sayesinde normal şarja göre 3 kat daha hızlı şarj olabiliyor.

Gücünü Samsung Exynos 7904 yonga setinden alan cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor. 13 MP arka kamerada 1080p 30 fps video çekebilen cihaz, ön kamera da da 1080p 30 fps video çekebiliyor.

Galaxy M20 özellikleri

6,3 inç PLS ekran

1080X2340 FHD+ çözünürlük

409 PPI piksel yoğunluğu

Samsung Experience 9.5 arayüzü

Yüzde 83 ekran-kasa oranı

3 GB RAM

32 GB hafıza

5000 mAh batarya

15W hızlı şarj

13 MP + 5 MP arka kamera

Portre modu

5 MP ön kamera

LTE(Cat 12) modem

Bluetooth 5.0 teknolojisi

Android Oreo 8.1

Tavsiye edilen KDV dahil perakende satış fiyatı 1.799TL olan bütçe dostu Galaxy M20 ön siparişe özel kampanyasıyla da dikkat çekiyor. Ürünün sadece internetten satılacağı bilinirken, Hepsiburada.com(250 TL indirim çeki ile beraber), Shop.Samsung.com(İlk bin kişiye Digiturk 1.yıllık hediye), n11.com(250 TL indirim çeki ile beraber) linklerine tıklayarak ürünlere ve kampanyalara bakabilirsiniz.