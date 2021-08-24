Samsung Yeni Fold serisi 800 bin ön siparişi geçti!

Uzun vadede ne olacağı henüz bilinmiyorken Samsung geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı Galaxy Fold 3 5G ve Galaxy Flip 3 5G modelleri Kore’de çok yüksek adetlerde ön siparişler aldığı bildiriliyor. Piyasada 800.000 Galaxy Z serisinin ön sipariş verildiği iddia ediliyor. Raporlara göre siparişlerin %60 oranını Z Flip 3 oluşturuyor.

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Samsung, daha düşük fiyatlara sahip, su geçirmezlik ve kasası Armor alüminyum ile daha dayanıklı hale gelen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise telefonlar kendi iç pazarlarında (Güney Kore’de) önceki katlanabilen modellere göre çok daha iyi bir satış grafiği yakalayacağı ön görülüyor.

Yonhap News, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak, dün sona eren (23 Ağustos) bir haftalık ön sipariş döneminde Kore’de 800.000 Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefon ön siparişin verildiğini bildirdi. Cihazların mobil operatörler aracılığıyla 600.000 ünitenin ön sipariş verildiğini ve 200.000 ünitenin ise direkt kullanıcılar tarafından ön sipariş verildiğini söylüyor. Haber kaynağı ayrıca Galaxy Z Flip 3’ün ön siparişlerin %60’ını oluşturduğunu da iddia etti. Başka bir deyişle, Kore’de yaklaşık 480.000 Galaxy Z Flip 3 modeli, Galaxy Z Fold 3’ün ise 320.000’a ön siparişi verilmiş durumda . Yatay bir şekilde katlanabilen kapaklı katlanabilir model Z Flip 3, Z Fold 3’ten önemli ölçüde daha ucuz olduğu için daha fazla sipariş almasının da normal olduğunu söylemek mümkün.

Ayrıca Z Fold 3 selefi Z Fold 2 geçen sene ön siparişe açıldığında 80.000 adet sipariş edilmiş. Hal böyle olunca ardaki 4 kat fazla siparişin Samsung’un yüzünü güldürüyor olmalı. Tabi ki bu bildiren bu ön sipariş sayıları sadece belirli bir bölgede ve özellikle Samsung’un kendi ülkesinde olduğunu düşününce küresel çapta nasıl bir satış başarısı elde edeceği de merak edilenler arasında yerini almış oldu. Samsung, Galaxy S21’in ABD’deki ilk bir ay satışlarından çok memnun olsa da sonraki 6 aylık satış grafiğinde istediği başarıyı sağlayamamıştı.

Kısa vadede bakacak olursak Samsung’un daha ucuz, daha sağlam katlanabilir ürünler sunma konusundaki mantıklı stratejisi doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor.