Akıllı Telefonlar
Samsung Yeni Fold serisi 800 bin ön siparişi geçti!
Uzun vadede ne olacağı henüz bilinmiyorken Samsung geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı Galaxy Fold 3 5G ve Galaxy Flip 3 5G modelleri Kore’de çok yüksek adetlerde ön siparişler aldığı bildiriliyor. Piyasada 800.000 Galaxy Z serisinin ön sipariş verildiği iddia ediliyor. Raporlara göre siparişlerin %60 oranını Z Flip 3 oluşturuyor.
Bakmakta fayda var: Facebook, Sesli ve Görüntülü Aramaları Getiriyor
Samsung, daha düşük fiyatlara sahip, su geçirmezlik ve kasası Armor alüminyum ile daha dayanıklı hale gelen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile adından sıkça söz ettiriyor. Şimdi ise telefonlar kendi iç pazarlarında (Güney Kore’de) önceki katlanabilen modellere göre çok daha iyi bir satış grafiği yakalayacağı ön görülüyor.
Yonhap News, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak, dün sona eren (23 Ağustos) bir haftalık ön sipariş döneminde Kore’de 800.000 Galaxy Z serisi katlanabilir akıllı telefon ön siparişin verildiğini bildirdi. Cihazların mobil operatörler aracılığıyla 600.000 ünitenin ön sipariş verildiğini ve 200.000 ünitenin ise direkt kullanıcılar tarafından ön sipariş verildiğini söylüyor. Haber kaynağı ayrıca Galaxy Z Flip 3’ün ön siparişlerin %60’ını oluşturduğunu da iddia etti. Başka bir deyişle, Kore’de yaklaşık 480.000 Galaxy Z Flip 3 modeli, Galaxy Z Fold 3’ün ise 320.000’a ön siparişi verilmiş durumda . Yatay bir şekilde katlanabilen kapaklı katlanabilir model Z Flip 3, Z Fold 3’ten önemli ölçüde daha ucuz olduğu için daha fazla sipariş almasının da normal olduğunu söylemek mümkün.
Ayrıca Z Fold 3 selefi Z Fold 2 geçen sene ön siparişe açıldığında 80.000 adet sipariş edilmiş. Hal böyle olunca ardaki 4 kat fazla siparişin Samsung’un yüzünü güldürüyor olmalı. Tabi ki bu bildiren bu ön sipariş sayıları sadece belirli bir bölgede ve özellikle Samsung’un kendi ülkesinde olduğunu düşününce küresel çapta nasıl bir satış başarısı elde edeceği de merak edilenler arasında yerini almış oldu. Samsung, Galaxy S21’in ABD’deki ilk bir ay satışlarından çok memnun olsa da sonraki 6 aylık satış grafiğinde istediği başarıyı sağlayamamıştı.
Kısa vadede bakacak olursak Samsung’un daha ucuz, daha sağlam katlanabilir ürünler sunma konusundaki mantıklı stratejisi doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi yeni bir ürününü daha tanıtıyor!
Ürün gamı belki de diğer akıllı telefon üreticilerinden daha fazla olan Xiaomi, önümüzdeki ay yeni bir ürünü daha tanıtacak. Twitter üzerinde attığı bir tweet ile duyuruyu yapan markanın yeni ürünün bir akıllı telefon olmasına büyük olasılık gözüyle bakılıyor.
Bakmakta fayda var: XIAOMI | Nesini Seviyorsunuz? #1
Xiaomi yeni ürünü için tarih verdi ve muhtemelen bir telefon olacak bu tanıtımın tarihi ise 15 Eylül olarak açıklandı. Şirketin muhtemelen yeni bir akıllı telefonu olacak ve bunun da Mi 11T serisinin tanıtımının olacağı konuşuluyor. Xiaomi, bu yıl çok sayıda Mi 11 ailesinden cihazı, Redmi Note 10 ailesi, uzun süredir gecikmiş olan Mi Pad 5 tabletleri ve birçok akıllı ev ürünü gibi birçok ürünü sunmuştu. Şimdi ise şirket gelecek ay başka bir lansman daha yapacağını duyurdu.
We promise this will be an exciting moment for all of you!
Save the date, don’t miss out! #XiaomiProductLaunch pic.twitter.com/DylGw33XSu
— Xiaomi (@Xiaomi) August 23, 2021
Sıklıkla söylentileri dolaşan Mi 11T serisinin en azından etkinlikte görücüye çıkacağı tahmin ediliyor. Xiaomi’nin nispeten yeni T serisi telefonlarının en sonuncusu olacağı da konuşulanlar arasında. 2019 yılında Mi 9T ve Mi 9T Pro’nun veya bir başka adıyla Redmi K20 serisi telefonların çıkışıyla büyük bir ivme yakalayan T serisi daha sonra geçen yıl Mi 10T ailesini Mi 10T Lite, Mi 10T ve Mi 10T Pro şeklinde devam etti.
Bu seneki 11T serisi de büyük oranda 10T ailesiyle benzerlikleriyle dikkat çekecek. Yani Lite, standart modeş ve Pro modelin gelmesi çok olası. Teknik özellik kısmında da Mi 11T modellerinin AMOLED ekran ile birlikte geleceğini söylemişti. Aynı zamanda Mi 11’de 144Hz olan yenileme hızının Mi 11T’de 120Hz‘e düştüğünü de söyleyen Digital Chat Station, yeni gelen sızıntılara göre haklı gözüküyor. Sızıntılara göre Xiaomi Mi 11T Pro üzerinde 120Hz yenileme hızına, 20:9 en boy oranına sahip bir AMOLED ekran taşıyacak.
16MP‘lik bir ön kamera taşıyacak. Arka tarafında 64MP‘lik bir ana kamera (OmniVision OV64B) ile gelmesi beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, söylentilere göre bu kameranın hemen yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı (IMX355) sensörü ve 5MP‘lik bir “telemakro” kameraya sahip olacak.
Performansını Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+‘dan alması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro, kesin olmamakla beraber Dimensity 1200 yonga setine de sahip olabilir. Muhtemelen Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacak. Sızıntılara göre 5000mAh‘lik devasa bir batarya ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, bu bataryayı 120W hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilecek. Piyasada birçok model de bulunmayan bir Watt değeri ile gelecek olan Xiaomi Mi 11T Pro, gerçekten 120W hızlı şarj desteği sunarsa çok konuşulur diyebiliriz. Gelen sızıntılara göre fiyatının 600 Dolar bandında olması beklenilen Xiaomi Mi 11T Pro yüksek ihtimalle serinin en güçlü modeli olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi Markasını Terk Ediyor
Xiaomi, ürünlerini birbirinden ayırmak için ürünlerini birden fazla alt markaya ayırmakta ve bunlardan en dikkat çekeni ve bilineni “Mi”. Mi markasını taşıyan ilk akıllı telefonun piyasaya çıkmasından on yıl sonra, Xiaomi büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Ürün adlarında “Mi”yi çıkarıyor. İlk değişiklik ise sadece birkaç hafta önce Xiaomi, yeni bir Mix akıllı telefonu piyasaya sürdü. Xiaomi Mix 4. Bu ilginç bir haberdi çünkü her zaman ki gibi “Mi” markası çıkan telefonun isminde gözükmüyordu.
Şirket en çok akıllı telefonları ile bilinse de ayrıca televizyonlar, dizüstü bilgisayarları, buzdolapları, hava fritözleri, akıllı saatler, scooterler, robotlar, saç kurutma makinesi ve aklınıza gelebilecek teknolojik olan ve olmayan her çeşitte ürün çeşidi bulunmakta. Bu ürünlerin çoğu bugüne kadar Mi markasını taşıyordu. Ama bundan sonra piyasaya her yeni çıkan ürününe yeni isimler bulmak durumunda kalacak.
Güle Güle Mi, Merhaba Xiaomi
Mi markasını taşıyan ilk ürün aslında bir akıllı telefon değildi ama tahmin edilebileceği gibi akıllı telefonlarla ilgiliydi. Şirketin ilk ürünü aslında bugün 12.5 sürümünde olan Android tabanlı işletim sistemi MIUI idi. MIUI eski zamanlarda en özel rom olarak görülüyordu. O zamanlarda çoğu kişinin fark etmediği şey ise, MIUI’ın arkasındaki geliştiricilerin bir Android yazılımını geliştirmekten çok daha büyük emellerinin olmasıydı.
2011’in sonlarında Xiaomi, ilk akıllı telefonu olan Mi 1’i piyasaya sürdü. Bu akıllı telefon, Qualcomm’un çift çekirdekli Snapdragon S3 yonga seti, 1 GB RAM ve 4 inç 854×480 çözünürlük dahil olmak üzere (o zamanın) amiral gemisi özellikleriyle doluydu. LCD panel. Tabii ki, MIUI’yi Android 2.3 Gingerbread’in üstünde çalıştırdı.
Önümüzdeki birkaç yıl boyunca Xiaomi, tümü yalnızca Çin’de bulunan Mi serisinde yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam etti. 2013’ün sonlarında Xiaomi, o zamanlar Android için Başkan Yardımcısı ve ürün sözcüsü olan Google’dan Hugo Barra’yı kendi ekibine ekledi.
Barra’nın rehberliğinde Xiaomi, Singapur da dahil olmak üzere Asya’nın diğer bölgelerine ama daha da önemlisi Xiaomi’nin küresel başarısının anahtarı haline gelen Hindistan’a yayıldı. Xiaomi’nin Çin dışında piyasaya sürülen ilk ürünleri, Mi 3 ve Redmi 2 idi. Redmi şirketin alt markasının ikinci ürünüydü ve o zamandan beri önemli ölçüde büyüyen ve Xiaomi’nin küresel stratejisi için çok önemli hale geldi.
Mi 3 ve Redmi 2’nin küresel lansmanı, Xiaomi’nin kapılarını açtı ve hızla daha fazla pazara açıldı, daha fazla akıllı telefon piyasaya sürdü ve diğer ürün kategorilerine genişledi. Barra’nın 2017’de ekipten ayrılmasından bu güne, Xiaomi Hindistan’ın akıllı telefon pazarında en üst sıraya yükseldi ve bildirildiğine göre Avrupa’da Samsung’u tahtından etti.
Xiaomi dünyanın en iyi akıllı telefon markası haline geldiğine göre, belki de müşterilerin ürünlerini sadece “Mi” yerine şirketin adıyla ilişkilendirme zamanının geldiğini düşünüyorlar. Görünüşe göre şirket Çin’de zaten adında “Mi” olmayan cihazlar satıyor, bu nedenle bu hareket aynı zamanda küresel ürün adlandırma stratejilerini Çince ile uyumlu hale getiriyor.
Mi, Redmi ve POCO, Xiaomi’nin şu anda tüm ürünlerini kategorize ettiği üç markadır. Redmi ve POCO’nun her ikisi de birkaç yıl önce Xiaomi’den ayrıldı ancak yakında bu liste Xiaomi, Redmi ve POCO olacak ve konuşmayı alt markaya karşı bağımsız markalardan birbiriyle rekabet eden üç şirkete dönüşecek.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Visa’nın Satın Alımının Ardından CryptoPunk NFT’leri Günlük Satış Rekoru Kırdı
Xiaomi yeni bir ürününü daha tanıtıyor!
Alonzo Hard Fork İçin Sayılı Günler Kala ADA Fiyatı Rekorlara Doymuyor!
Samsung Yeni Fold serisi 800 bin ön siparişi geçti!
Google Play’deki Android Uygulama Derecelendirmeleri Her Ülkeye Özgü Olacak!
Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?
Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
POCO X3 PRO’NUN PİLİ ÇABUK MU BİTİYOR? | Denedik ve Gördük! | X3 PRO vs X3 NFC PUBG Testi
Solana Soğuk Cüzdanda (Ledger Nano X / S) Nasıl Saklanır?
Huawei MateBook 14 incelemesi | Seç beğen al!
Yeni ve yerli | VIVO Y20 kutu açılışı
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
POCO X3 PRO’NUN PİLİ ÇABUK MU BİTİYOR? | Denedik ve Gördük! | X3 PRO vs X3 NFC PUBG Testi
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.