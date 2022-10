Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy akıllı telefonlar için piyasaya sürülen Camera Assistant adlı yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulama, şirketin kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan Good Lock kişiselleştirme uygulamaları arasında yer alıyor.

Camera Assistant Birçok Özelliği Beraberinde Getiriyor.

Dev firma, Galaxy telefonların kamerasını kullanırken gelişmiş özellikler sunmayı amaçlayan yeni Kamera Asistanı uygulamasını duyurdu. Yeni uygulama, kullanıcıların kameranın otomatik modunu özelleştirmeye yardımcı olacak. Uygulama şu an itibariyle Hindistan, Güney Kore gibi bölgelerde ve Galaxy Store aracılığıyla diğer bazı pazarlarda mevcut. Yeni kamera ayarları, kullanıcılara otomatik HDR’yi devre dışı bırakma veya etkinleştirme olanağı da sunuyor.

Bunun dışında, Galaxy telefon kullanıcıları yumuşak fotoğraf dokusunu bulma ve kullanıcıdan uzaktaki nesneleri çekerken otomatik lens özelliklerine sahip olacaklar. Özellikle, yeni Kamera Asistanı uygulaması, Fotoğraf modunu kullanırken bile video çekmenize olanak tanıyacak. Kullanıcılar video kaydetmeye başlamak için deklanşör düğmesini basılı bile tutarak hem video hem de fotoğraf çekebilecekler. Kamera Asistanına eklenen en önemli özelliklerden biri de hareketsiz görüntülerde hareket bulanıklığını azaltmanızı sağlayan Hızlı Çekim seçeneği.

Bununla birlikte Samsung, bu özellik kullanıldığında görüntü kalitesinin biraz düşebileceğini belirtti. Bunun dışında eksi bir yönü olmayan uygulama, evcil hayvanlar gibi hızlı hareket eden nesnelerin daha iyi yakalanmasına yardımcı olacak. Bu yeni uygulama ile, temel olarak Galaxy telefonun kamera ayarlarında kullanıcıların gereksinimlerine göre geçiş yapabilecekleri bir dizi yeni seçeneği etkinleştirdiği için herhangi bir kuruluma gerek de kalmayacak. İlgilenenler bu bağlantıya tıklayarak uygulamaya göz atabilirler.

Hangi Samsung Telefonlar One UI 5 Güncellemesi Alacak?

Bu uygulama ile beraber Samsung birkaç hafta önce One UI 5 arayüz güncellemesini tanıttı. One UI 5, cihazın durumu hakkında bir tanılama gösteren yeni bir gösterge tablosu gibi yeni güvenlik ve gizlilik araçları da getiriyor. Ayrıca, her uygulama için belirli izinleri paylaşmak ve nelere erişebilecekleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak da mümkün olacak. Ek olarak kamera için daha duyarlı bir yakınlaştırma çubuğu ve yeni kullanım ipuçlarıyla birlikte fotoğraflar ve videolar için Pro modları içeriyor.

Önceki yıllarda olduğu gibi, şirketin en yeni akıllı telefonları ilk olarak One UI 5 ile Android 13’ü alacak. Öte yandan, uyumlu cihazların resmi listesi henüz açıklanmadı.

