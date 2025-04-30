S25 One UI 8 güncellemesi için beklenen sinyal sonunda geldi. Peki Samsung, bu yeni arayüzle Galaxy S25 kullanıcılarına ne gibi yenilikler sunacak? S25 Android 16 tabanlı bu yeni yazılım, amiral gemisi deneyimini ne ölçüde dönüştürecek? Türkiye’deki kullanıcıları ilgilendiren detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

İçindekiler S25 One UI 8 test yazılımı sunucuda görüntülendi

S25 One UI 8 test yazılımı sunucuda görüntülendi

S25 One UI 8 için ilk işaretler, Samsung’un sunucularında görünen yeni test yazılımıyla netlik kazanmaya başladı. SM-S931N (Galaxy S25), SM-S936N (Galaxy S25+) ve SM-S938N (Galaxy S25 Ultra) modelleri için “U3BYDV” kodlu firmware, önceki “AYD9” sürümünün yerini almak üzere hazırlanıyor.

Bu, Galaxy S25 serisinin Android 16 tabanlı S25 Android 16 güncellemesiyle tanışmak üzere olduğuna işaret ediyor. S25 One UI 8 ile birlikte Samsung’un, daha sade ve akıcı bir kullanıcı arayüzü sunacağı konuşuluyor.

Geliştirilmiş geçiş animasyonları, güçlendirilmiş yapay zekâ önerileri ve pil optimizasyonu gibi birçok dikkat çekici özellik bu sürümde yer alacak. Üstelik yalnızca üst segmentle sınırlı kalmayıp orta seviye cihazlara da yayılması bekleniyor. Bu, yazılım desteğinin sadece amiral gemisi seviyesinde kalmadığını bir kez daha gösteriyor.

Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmasa da, S25 One UI 8 için 2025’in ikinci yarısı güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Samsung’un yeni nesil katlanabilir modellerini tanıtmasının ardından güncellemenin dağıtıma başlanması bekleniyor.

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Bu senaryoya göre Galaxy S25 serisi, ilk güncellemeyi alan modeller arasında yer alacak. S25 Android 16 ile birlikte, sistem kararlılığının artacağı ve yeni nesil Galaxy AI entegrasyonlarının daha da derinleşeceği düşünülüyor.

S25 One UI 8 test yazılımının sunucularda görünmesi, geliştirici aşamasının sonuna yaklaşıldığını gösteriyor. Kod adı değişiklikleri (U2BYDN > U3BYDV) de bu geçişin yazılım mimarisinde ciddi yenilikler barındırdığını kanıtlıyor. Bu gelişme, Galaxy S25 ailesi için yeni bir deneyim döneminin kapılarını aralıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S25 One UI 8 güncellemesinin Galaxy S25 kullanıcıları için gerçekten fark yaratacağını düşünüyor musunuz? Sizce S25 Android 16 tabanlı bu arayüz, beklentileri karşılayacak mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın, daha fazlası için bizi takipte kalın!