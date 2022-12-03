Bu yılın Haziran ayında Samsung, profesyonelleri hedefleyen ViewFinity S8 (model S80PB) monitörlerini piyasaya sürdü. Monitör 32 inç ve 27 inç boyut seçenekleri ile piyasaya sürüldü. Cihaz; 4K çözünürlük, 60 hz ekran yenileme hızı, PANTONE doğrulaması ve USB Güç Dağıtımı aracılığıyla 90 W şarj ile USB Type-C bağlantısı özelliklerine sahiptir.

Samsung, birkaç Thunderbolt 4’ün eklenmesiyle S80PB modelinin tüm özelliklerini içeren yeni ViewFinity S8UT modelini piyasaya sürdü. Kesin olarak, monitör 60 Hz yenileme hızıyla 3.840 x 2.160 piksel çözünürlüğe sahip. Bunun yanı sıra 5 ms tepki süresi ve 1.000:1 kontrast oranı da cihazın özelliklerinden.

ViewFinity S8UT, ViewFinity S8 serisine 90 W hızlı şarj özelliğine ve bağlı bir cihaza 15 W sağlayabilen ek bir konektöre sahip olan Thunderbolt 4 bağlantısını ekliyor. Birincisi bir dizüstü bilgisayarın yanı sıra ikinci bir 4K monitör gibi Thunderbolt eklentilerine güç sağlayabilirken ikinci Thunderbolt bağlantı noktası mouse, klavye veya cep telefonunu şarj etmek için kullanılabilir.

Ek olarak, ViewFinity S8UT üç adet USB 3.0 Type-A bağlantı noktasına, Ethernet’e ve bir HDMI bağlantı noktasına sahip. Samsung, çift hoparlörün yanı sıra yüksekliği ve ekseni ayarlanabilir bir stant da sunuyor. Samsung henüz fiyatlandırma bilgilerini açıklamamış olsa da, bunun Euro bölgesinde 499 euroya satılan ViewFinity S80PB ile benzer fiyatlarda olacağını tahmin ediyoruz.