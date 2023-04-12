McAfee, kişisel bilgisayarlar, mobil cihazlar ve kurumsal ağlar için antivirüs, şifreleme ve diğer güvenlik çözümleri sağlayan bir siber güvenlik şirketi olarak uzun yıllardır hayatımızda. Şirket 1987 yılında John McAfee tarafından kuruldu ve daha sonra 2010 yılında Intel tarafından satın alındı. McAfee, kullanıcıların cihazlarını kötü amaçlı yazılımlardan, virüslerden ve diğer siber tehditlerden korumaya yardımcı olan antivirüs ve kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımıyla tanınır. Şirket, Samsung ile ilk olarak, şirketin güvenlik çözümlerinin belirli Samsung akıllı telefonlara entegre edildiği 2010 yılında işbirliği yaptı.

O zamandan beri, McAfee’nin yazılımının Samsung cihazlarına önceden yüklenmiş ve Samsung kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmasıyla ortaklık gelişmeye devam etti. Şirket ayrıca kimlik hırsızlığı koruması, mobil güvenlik ve bulut güvenliği çözümleri de dahil olmak üzere bir dizi başka siber güvenlik ürünü ve hizmeti sunmaktadır. En son raporlara göre McAfee, Güney Koreli Teknoloji Devi ile ortaklığını daha da genişletti.

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McAfee ve Samsung, Galaxy S23 serisi ve Galaxy Book3 serisi de dahil olmak üzere Samsung’un en yeni akıllı telefonları için gelişmiş güvenlik çözümleri sunmayı hedefliyor. Neredeyse on yıldır devam eden ortaklık, Samsung müşterilerinin cihazlarına önceden yüklenmiş olan McAfee’nin antivirüs korumasına erişmelerini sağlıyor. Bu ortaklık, McAfee’nin tüketicileri potansiyel riskler hakkında endişelenmeden çevrimiçi etkinliklerinden güvenle çıkarmaları için güçlendirme misyonunun bir parçasıdır.

Akıllı telefonlara ek olarak, McAfee’nin güvenlik çözümleri Samsung’un tabletlerini ve bilgisayarlarını da kapsayacak ve günümüzün dijital çağında kötü amaçlı yazılım korumasının önemini vurgulayacak. Kötü amaçlı yazılım koruması akıllı telefonlar için gereklidir, çünkü bu cihazlar tıpkı bilgisayarlar gibi çevrimiçi tehditlere karşı savunmasızdır.

Kötü amaçlı yazılımlar, kötü amaçlı uygulamalar, e-postalar ve bağlantılar aracılığıyla bir akıllı telefona bulaşabilir, kullanıcının verilerini tehlikeye atabilir ve potansiyel olarak finansal zarara neden olabilir. Mobil bankacılık ve diğer çevrimiçi faaliyetlerin yükselişiyle birlikte, akıllı telefonlar siber suçlular için giderek daha fazla bir hedef haline geliyor ve kötü amaçlı yazılım korumasını cihaz güvenliğinin kritik bir yönü haline getiriyor.