Samsung’un Üst Düzey Yöneticisi Rüşvet Vermekten Tutuklandı

Güney Kore mahkemesi Samsung Group’un üst düzey yöneticisi Lee Jae-yong’u politikacılara rüşvet vermekten dolayı suçlu buldu.

Bu rüşvetin Samsung eliyle şirketin iki bölümünün birleştirilmesi için verildiği düşünülüyor. Toplamda 38 milyon dolar olan bu rüşvet direkt olarak Güney Kore’nin başkanı Park Geun-hye ile ilişkilendiriliyor. Güney Kore’de geçtiğimiz aylarda büyük bir yolsuzluk olduğu ortaya çıkmış ve Koreliler büyük protestolar düzenlemişti.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi Lee Jae-yong’un geçtiğimiz yılın Aralık ayında tutuklanmasını istemişti ancak ek deliller istendiği için tutuklama gerçekleşmedi. Ancak Lee, Başkan Park ile özel görüşmeler yaptıklarına ve Park’ın kızı Choi Soon-sil’e 875.500 dolarlık bir at hediye ettiğini doğruladı. Lee ayrıca Choi’nin sahiplerinden biri olduğu firmaya 3.1 milyon dolar bağışlamış. Ancak kendisi bunu politik bir yarar beklemeden yaptığını açıkladı.

Şirket hissedarları ise Cheil Industries’in üretim bölümüyle gerçekleştirilen birlleşme konusunda karşıt fikirlere sahip. Şirket hissedarları bu anlaşma ile braber Lee’ye çok fazla kontrol ve yetki verdiklerini itiraf ettiler.