Samsung, Fan Edition modelleri ile oldukça iyi bir çıkış yakalamış durumda. Fan Edition modelleri, firmanın amiral gemisi modelleri olan Galaxy S serisinin temel özelliklerini alıyor ve bu özellikleri daha ucuz bir şekilde kullanıcılara sunmayı amaçlıyor. Örnek vermek gerekirse, Galaxy S20 FE modeli, diğer S20 modellerinde olduğu gibi zamanın en iyi Android işlemcisi olan Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle beraber gelmiş, ancak Galaxy S20 serisinden farklı olarak cam bir arka kapak yerine daha ucuz bir malzeme olan plastik arka kapak ile gelmişti. Her ne kadar bazı yönlerden geride kalsa da, Galaxy S20 Fan Edition modeli oldukça popüler bir model olmuş ve S20 serisindeki güçlü işlemci, yüksek tazeleme hızı destekli ekran gibi iyi özellikleri isteyen ancak daha ucuz bir model arayan kullanıcıların radarına girmişti.

Firma, bu geleneği 2022 yılının başında duyurulan Galaxy S21 FE modeliyle de devam ettirmiş ve bu model de önceki model gibi oldukça popüler olmuştu. Samsung’un yakın zamanda Galaxy S22 FE modelini duyurması bekleniyordu. Ancak son gelen haberler, firmanın Galaxy S22 FE modelini pas geçebileceğini ve en azından bu yıl için herhangi bir Galaxy S22 FE modeli olmayacağını gösteriyor. Bunun yerine Samsung, ucuzlatılmış bir Galaxy S21 FE modeli üzerinde çalışıyor olabilir!

Snapdragon 720G ile Geliyor!

Hatırlanacağı üzere, Samsung Galaxy S21 FE modeli, farklı pazarlar için farklı işlemcilerle gelmişti. Kuzey Amerika pazarında Snapdragon 888 ile tanıtılan cihaz, diğer pazarlara Exynos 2100 işlemcisiyle gelmişti. Bu iki işlemcide de 5G desteği bulunuyordu. Bu cihazlardan Snapdragon 888 işlemcili model, SM-G990B model numarası ile karşımıza çıkımıştı.

Samsung hakkındaki isabetli sızıntılarıyla bilinen Galaxy Club tarafından ulaşılan bilgiler, Samsung’un 4G destekli bir SM-G990B2 modeli üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bluetooth SIG sertifikalarında ortaya çıkan cihaz, Bluetooth 5.2 sertifikası aldı bile. Hatırlatmak gerekirse, SM-G990B modelinde Bluetooth 5.0 desteği bulunuyordu. Yani bu konuda bir geliştirme olduğu söylenebilir.

Model numarasından yola çıkarak, yeni cihazın da Snapdragon işlemci ile gelmesi bekleniyor. Bunun hangi işlemci olacağı henüz kesin olmasa da, Kuzey Avrupa’daki bazı e-ticaret sitelerinde ve Samsung’un resmi internet sitesinde ortaya çıkan bilgiler, cihazın Snapdragon 720G yonga setine sahip olacağını gösteriyor.

Bu yonga setini, Galaxy A52 ve A72 gibi orta seviyede yer alan modellerde de görmüştük. Snapdragon 720G, günlük işlemler için oldukça yeterli olsa da, yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalarda Galaxy S21 FE’de bulunan Snapdragon 888 veya Exynos 2100 kadar iyi bir performans gösteremeyecektir.

Ancak yine de cihazın fiyatının Galaxy S21 FE’ye kıyasla oldukça uygun olacağı düşünüldüğünde, Snapdragon 720G yonga setinin kabul edilebilir bir tercih olduğunu söylemek mümkün. Yeni modelin tasarım olarak Galaxy S21 FE ile büyük oranda benzeyeceği konuşulsa da, bunun henüz kesin olmadığını belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu model ülkemize geldiğinde almayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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