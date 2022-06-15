Android tarafında, yalnızca arama yapma ve mesajlaşma gibi temel özellikleri kullanmak isteyen kullanıcılar için bazı giriş seviye akıllı telefon modelleri bulunuyor. Bu tür cihazları üreten Android üreticileri arasında Samsung da yer alıyor. Son gelen haberler, firmanın temel özellikleri barındıran yeni bir model üzerinde çalıştığını ve Galaxy A03 Core modelinin yakın zamanda yenileneceğini gösteriyor. Yeni modelin, Samsung’un 2022 yılında ürettiği en ucuz akıllı telefon modeli olacağı düşünülüyor!

Android Go İşletim Sistemiyle Beraber Geliyor!

Samsung Galaxy A04 Core gibi cihazlar, düşük seviye donanım özelliklerine sahip oldukları için, Android’in birçok özelliğinden faydalanamıyor ve hatta yazılımın ağır gelmesi nedeniyle kısa bir süre içerisinde kullanılamaz derecede yavaşlayabiliyordu. Bu nedenle, giriş seviye donanım özelliklerine sahip olan cihazlarda çalışması için, Android’in hafifletilmiş bir versiyonu olarak nitelendirilen “Android Go” işletim sistemi duyurulmuştu.

Samsung’un Galaxy A04 Core modelinde de bu işletim sisteminin yer alması bekleniyor. Bu sayede cihazın kullanılamaz derecede yavaşlamasının önüne geçilmek isteniyor. Ayrıca Google tarafı, bu cihazlarda önyüklü gelen uygulamalarının da özel bir versiyonunu sunuyor.

Örnek vermek gerekirse, Google Fotoğraflar uygulaması yerine bu uygulamanın oldukça hafifletilmiş bir versiyonu olan “Gallery Go” uygulaması bu cihazlarda yer alıyor. Gallery Go uygulaması, Google Fotoğraflar uygulamasında olduğu gibi bulut yedekleme hizmeti gibi yüksek işlem gücü gerektiren özellikler yerine, yalnızca “Çöp Kutusu” gibi temel özellikleri barındırıyor. Bu tür uygulamaların boyut olarak da diğer uygulamalara kıyasla oldukça az yer kapladığını söylemek mümkün.

Cihazda donanım konusunda da oldukça temel özellikler bulunuyor. Birçok giriş-orta seviye cihazda görmeye alıştığımız üçlü ya da ikili kamera dizilimi bu cihazda yer almıyor. Bunun yerine cihazda Galaxy A03 Core modelinde olduğu gibi tek bir kamera yer alıyor. Bu kamera, Galaxy A03 Core modelinde 8 MP çözünürlük sunuyordu. Yeni modelde ise bu kameranın 12 MP çözünürlük sunması bekleniyor. Bu tür cihazlarda çözünürlük değerleri genelde düşük oluyor. Zira yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekme işlemi, bu cihazları zorlayabilecek işlem gücü gerektiriyor.

Her ne kadar Galaxy A04 Core birçok alanda önceki nesile büyük oranda benzese de, performans konusunda önemli bir iyileştirme olabilir. Öyle ki, son gelen haberlere göre cihazda 8nm üretim süreciyle üretilen Exynos 850 işlemcisi yer alıyor. Sekiz adet 2.0 GHz saat hızına ulaşabilen Cortex-A55 çekirdeğine sahip olan cihaz performans konusunda iddialı olmasa da, bu işlemcinin Galaxy A03 Core modelinde bulunan 28nm üretim süreciyle üretilmiş Unisoc işlemciye kıyasla oldukça gelişmiş olduğu söylenebilir.

Cihazın damla çentikli ekranında sunulan ekran özelliklerinin Galaxy A03 Core ile aynı olması bekleniyor. Samsung’un 2022 yılında ürettiği en ucuz telefon olacağı konuşulan cihazın fiyatı hakkında ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Galaxy A03 Core modelinin yaklaşık 100 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğu düşünüldüğünde, bu cihazın da benzer bir fiyata sahip olacağı söylenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Android Go işletim sistemli Samsung Galaxy A04 Core modelini satın almayı düşünür müsünüz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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