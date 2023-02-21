Ünlü teknoloji markası Samsung, her ne kadar çoğunlukla akıllı telefonları ile adından söz ettirse de, akıllı televizyon, bilgisayar ve beyaz eşya ürünleriyle de iddialı bir firma. Öyle ki şirket tam 17 sene üst üste TV pazarından lider olarak çıktı.

Güney Koreli teknoloji şirketinin ürettiği televizyonlar, yüksek kaliteli donanım ve üst düzey kullanıcı deneyimiyle müşterileri memnun ediyor. Markanın sahip olduğu TV’ler uzun bir süredir diğer firmaların ürünlerine göre daha fazla tercih ediliyor. Son günlerde yapılan bir araştırma bu durumun 17 yıldır devam ettiğini doğruladı.

Samsung, TV Pazarında Rakipleriyle Arasında Olan Mesafeyi Açtı

Pazar araştırma grubu Omdia’ya göre Samsung, 2022 yılında bir kez daha dünya TV pazarının lideri oldu ve böylece üst üste 17. kez TV pazarının zirvesinde yer aldı. Şirketin başarısının ardında yüksek kaliteli izleme deneyimlerine ve kullanıcı merkezli tasarıma olan bağlılığı yatıyor.

Güney Koreli üretici, pazar payını her geçen yıl artırmaya devam ederek dünyanın en iyi TV üreticisi olarak hakimiyetini sürdürüyor.

Samsung’un Başarısının Sırrı Ne ?

Yapılan anketlere göre şirketin başarısı, devam eden yenilikleri, en son teknolojisi ve müşteri merkezli felsefesinden kaynaklanıyor. Samsung, teknolojik ilerlemelerinin yanı sıra tüketicilerinin taleplerini de ön planda tutarak özellikle ev eşyalarında kullanıcıların vazgeçilmezi haline geliyor. Ürünlerinde kullandığı tasarım açısından teknoloji severleri memnun eden şirket, sesle kontrol ve akıllı ev entegrasyonu gibi özellikleriyle de kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.

Samsung’un küresel dağıtım ağı, şirketin TV sektöründeki hakimiyetinde büyük rol oynuyor. Kuruluş, hem gelişmiş hem de büyümekte olan bölgelerdeki güçlü varlığı sayesinde geniş bir müşteri yelpazesine erişebiliyor. Şu anda Samsung TV’ler 200’den fazla ülkede satılmakta. Şirket özellikle ABD, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde önemli bir perakende varlığına sahip.

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Ünlü markanın yeni ve yüksek kaliteli ürünler üretmesini sağlayan ileri teknolojileri de şirketin en güçlü yanlarından biri. İşletme Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yapmakta ve mühendisleri sürekli olarak izleme deneyimini geliştirmenin yollarını aramakta. İnovasyona verilen bu önem, Samsung TV’ler için de büyük bir avantaj sağlıyor. Benzersiz bir görüntü kalitesi sağlamak için kuantum nokta teknolojisini kullanan dünyanın ilk QLED TV’si de dahil olmak üzere bir dizi çığır açan ürün yine Samsung imzasını taşıyor.