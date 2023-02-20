Samsung, geniş bir kullanıcı kitlesine sunulan yeni One UI 5.1 sürümüyle ilgili bazı endişelerle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Telefonları için yeni sürümü alanların birçoğu pil ömrü sorunları ve deneyimlerini tatsız hale getiren bazı hatalarla karşı karşıya. Bu kullanıcıların çoğu karşılaştıkları sorunların ayrıntılarını Reddit’te paylaşırken, çoğu kişi klavye gibi uygulamaların anormal güç kullandığını, bazıları ise telefonlarının normalden daha fazla ısındığını gözlemledi.

Samsung için endişe verici olan, One UI 5.1’in halihazırda daha geniş bir dağıtıma sahip olması nedeniyle, sorunların Galaxy S21 serisi telefonlara ve geçen yılki S22 serisine sahip kullanıcıları rahatsız ediyor.

Bazı örnekler, One UI 5.1 ile ilgili sorunun Samsung’un Exynos çipiyle çalışan modellerle ilgili olduğunu gösteriyor, ancak bazı pazarlardaki Galaxy S22 modellerinde ve tamamen yeni Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine dayanan Galaxy S23 serisinde durum böyle değil. Güncellemelerin daha hızlı yayınlanması iyi bir şey, ancak Samsung’un bu sürümlerde verimlilik sorunlarıyla karşılaşması ve kullanıcılar için bu sorunlara neden olan hataları ortaya çıkarması muhtemel.

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Samsung şu ana kadar kullanıcıları tarafından paylaşılan endişeleri paylaşmadı, ancak önümüzdeki günlerde şirketin yukarıda belirtilen sorunları gideren bir yama yayınlayacağı öngörülüyor.