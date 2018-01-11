Samsung, Telefonlarına FM Radyo Özelliğini Geri Getiriyor!

Günümüzde her ne kadar az kullanılmaya başlanmış olsa da FM radyo özelliği Samsung’un 2018 cihazları için geri geliyor.

Samsung’un CES’te yaptığı bir duyuru ile birçok telefon kullanıcısı sevinecek gibi. Firmanın NextRadio ile yaptığı anlaşma çerçevesinde Samsung’un yeni telefonlarında FM radyo özelliği için dahili bir çip bulunacak ve dileyen tüm kullanıcılar artık dahili olarak FM radyo özelliğine kavuşmuş olacak. Ancak haberin başından belirtmek gereken şey ise bu çipin Snapdragon kullanan Amerika versiyonu için geçerli olacağı. Yani FM radyo sadece ABD ve Kanada’da da bulunan Samsung cihazlarında bulunuyor olacak.

Samsung’un ileride bu anlaşmayı genişleterek diğer cihazlar için de gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği bilinmiyor. Ancak bunun da güzel bir başlangıç olduğunu unutmamak gerek. Sadece NextRadio ile kullanılabilecek bu özellik, aynı zamanda çevrimiçi müzik uygulamaları ya da radyo uygulamalarına göre internet verisi kullanmadığı için daha ekonomik olacağı ve batarya ömrüne önemli bir katkı sağlayacağı da belirtiliyor.