Samsung Telefonların Kameraları Corning Gorilla Glass ile Korunacak!

Corning, akıllı telefon kameralarını korumak için iki yeni Gorilla Glass türü piyasaya sürüyor. Samsung, Corning’in yeni teknolojisini kullanacak olan ilk akıllı telefon markası olacak. Yeni Gorilla Glass korumaları, görüntü kalitesini korurken telefon kameraları için çizilmeye karşı daha iyi dayanıklılık vaat ediyor.

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Corning, akıllı telefon kamera lenslerini korumak için yeni bir cam kompozit seti duyurdu. DX özellikli yeni Corning Gorilla Glass ve DX+ özellikli Gorilla Glass, daha fazla ortam ışığı yakalayıp yansımaları en aza indirirken akıllı telefon kameralarını çizilmelere karşı daha dayanıklı hale gelmesi için tasarlanmış.

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Corning’e göre Samsung, kamera lensi camları için yeni Gorilla Glass DX ürünlerini kullanan ilk akıllı telefon markası olacak. Bu arada, Samsung ayrıca 2018’de Galaxy Watch’ta Gorilla Glass’ın DX’li başka bir sürümünü kullanan ilk marka olmuştu. Ancak o zamanlar teknoloji akıllı telefon kameralarında kullanıma uygun ve hazır değildi.

Corning, yeni Gorilla Glass camlarının telefon kameraları için etkili kılmak için, geleneksel yansıma önleyici kaplamalara kıyasla görüntü kalitesini bozmadan daha fazla dayanıklılık vaat ediyor. Şirket bunu nasıl başardığını ise Youtube’da yayınladığı videoda açıklıyor.

Şirket tarafından da “Kamera merceği için ışığın %98’ini yakalayan cam kompozitlerimiz, kamera tasarımının tüm kapasitesini artırıyor ve yüksek kaliteli görüntüler ve videolar oluşturmaya yardımcı oluyor. Gorilla Glass DX ürünlerimiz, nihai tüketici deneyimi için endüstrinin en iyi optik performans ve koruma kombinasyonunu sunuyor” açıklaması yapıldı.

Samsung’un hangi telefonunun Corning’in yeni kamera koruma camlarına sahip olacağı belli değil ancak duyurunun zamanlaması göz önüne alındığında, Samsung tarafından gelecek katlanabilir telefonlardan (yeni Fold veya yeni Flip) birinde olabilir. İleriki zamanlarda da Samsung’dan başka diğer akıllı telefon markalarının da bu teknolojiyi kullandığını görebiliriz.