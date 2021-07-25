Cardano kurucusu ADA yatırımcılarını sevindirecek şeyler söyledi!

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ADA için önümüzdeki iki ayın eğlenceli olacağını söyledi. Hoskinson, ADA yatırımcılarını sevindirecek ifadeler kullandı.

Piyasa değeri sıralamasına göre beşinci sırada olan ADA, mayıs ortası ile başlayan kripto para piyasası çöküşünde yıkılmadan kalmayı başarabilen kripto paralar arasındaydı. Bu güçlü duruşunu da çoğunlukla staking hizmeti ve yüksek staking yüzdesine borçlu olduğunu söylemek mümkün.

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ADA için 1,20 dolar desteği güçlü bir destek seviyesi ve bu seviyenin altına çok da düşmedi. ADA kurucusu Charles Hoskinson, yaptığı açıklamada önümüzdeki iki aya vurgu yaptı.

Hoskinson Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ADA’yı eleştirenlere yönelik açıklamalarda bulundu ve Cardano’yu sevmeyen kişilerin öfke nöbeti geçireceğini söyledi. Önümüzdeki iki aylık sürenin eğlenceli olacağını vurgulayan Hoskinson, ADA eleştirmenlerinin üzülebileceği imasında bulundu.

Hoskinson’un bu açıklamaları, bir Twitter kullanıcısının Cardano’nun başka blok zincirlerinden faydalanarak güncelleme yaptığını iddia eden bir tweete yanıt olarak geldi.

It's amazing how delusional some people are. This is honestly the level cardano critics are at now. Next two months are going to be fun. Expect a lot of meltdowns and temper tantrums from the paint chip brigade https://t.co/5d8b1wJEk3 — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) July 24, 2021

“Bazı insanların bu kadar hayalperest olması şaşırtıcı. Dürüst olmak gerekirse, Cardano eleştirmenlerinin şu anda bulunduğu seviye budur. Önümüzdeki iki ay eğlenceli olacak. Boyalı troll ekiplerinde erimeler ve öfke nöbetleri bekleyin.”

Hoskinson’un bahsettiği eğlenceli iki ayın detayları net olarak bilinmese de bunun Alonzo hard forku ile ilgili olduğu tahmin ediliyor. Bu hard fork ile Cardano ağı tamamen akıllı kontrat desteğine kavuşacak. Bu sayede isteyen her geliştirici kendi uygulamasını ağ üzerinde geliştirip faaliyete geçirebilecek.