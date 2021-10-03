Samsung Telefonlardan “Arayüz Reklamları” Kalkıyor!

Son zamanlarda arayüz reklamları birçok akıllı telefon kullanıcısının huzurunu kaçırıyor. Xiaomi, Huawei ve Samsung gibi firmalar ise arayüzlerinde ısrarla reklam bulundurmaya devam ediyor. Aslında cihaz ayarlarından kolayca kapatılabilen bu reklamlar, bunu bilmeyen kullanıcıları canından bezdirmişti. Samsung tarafından yeni gelen haberler ise reklamlardan bıkan kullanıcıları sevindirebilir.

Geçtiğimiz aylarda yaptığımız haberde, Samsung’un kendi uygulamalarından reklamların kalkacağı iddiasının firma tarafından doğrulandığını sizlere aktarmıştık. Ancak haberden sonra konu hakkında herhangi bir gelişme olmamıştı. Geçtiğimiz günlerde gelen haber ise Samsung tarafının bu konuda somut bir adım attığını gösteriyor. Firma sonunda kullanıcılarının akıllı telefonlarını satın almak için para ödediğini hatırladı ve üç adet sistem uygulamasından reklamları kaldırdı. İlerde bu sayının daha da artacağı konuşuluyor.

İlk Dalgada En Çok Kullanılan Samsung Uygulamaları Var

Güney Kore’deki Samsung Topluluk Forumu yöneticisinden geldiği söylenen bilgiler sevindirici. Bu bilgilere göre ilk etapta reklamların kalkacağı üç uygulama; Samsung Pay, Samsung Health ve Hava Durumu uygulaması olacak.

Bu açıklama Güney Kore’de yapılmış olsa da etkileri küresel çapta hissedilmeye başlandı bile. Görünen o ki, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere bazı bölgelerde Samsung’un kendi uygulamalarındaki reklamlar kaybolmaya başlamış. Eğer Samsung uygulamalarını kullanıyorsanız, siz de kendi cihazınızda reklam olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Kullanıcıların sıklıkla kullandığı hava durumu, ödeme ve sağlık uygulamalarından bu reklamların kalkması kesinlikle olumlu bir gelişme. Samsung’un geçmişinde uygulama içi reklamların geliştirilmesi amacıyla kullanıcıların konumunun takip edilmesi gibi olaylar varken, bu haber Samsung kullanıcılarına rahat bir nefes aldıracaktır.

Diğer Firmalardan Da Benzer Adımlar Gelir Mi?

Reklam konusunda en çok topa tutulan firmalardan birisi de Xiaomi. Firmanın akıllı telefon ürün gamının en üstünde bulunan (eski adıyla) Mi serisi cihazlarda arayüz reklamlarına pek sık rastlanmıyor. Ancak Redmi ve Poco serisi cihazlarda bu reklamlar biraz can sıkabiliyordu.

Xiaomi için başka bir eleştiri noktası ise reklam ayarlarının cihazların satıldığı pazara göre değişiklik göstermesiydi. Firmanın Avrupa’da satılan cihazlarında reklam seçenekleri kapalı olsa da, diğer pazarlarda satılan cihazlarda bazı reklam seçenekleri varsayılan olarak açık geliyordu. Xiaomi ise bu ayrımın nedeni olarak Avrupa’daki yasal düzenlemeleri işaret etmişti.

Her ne kadar son zamanlarda piyasaya çıkan modellerde “arayüz reklamları” azaltılsa da tamamen kaybolmadılar. Diğer firmalar ise şimdilik bu konuda Samsung kadar somut adımlar atmış değil. Umuyoruz ki “arayüz reklamları” ile başı dertte olan üreticiler benzer bir anlayışı benimser ve reklamları kaldırır.

Sizin cihazınızda reklam var mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer haberler için sitemizi takip etmeyi unutmayın!