Samsung, Varsayılan Telefon Uygulamalarından Reklamları Kaldırıyor

Teknoloji günden güne hızla geliştikçe ürün çeşitliliği de durmadan artmakta. Böyle olunca da markalar kendi ürünlerini tanıtmak ve gelir elde etmek için reklam sektöründen yararlanıyorlar. Bu durum son kullanıcı açısından bazen yararlı olsa da, çoğu zaman rahatsızedici hale gelebiliyor. Ama görünen o ki, bazı şirketler de bu durumun farkında ve müşterilerini memnun etmek için çeşitli önlemler alıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde teknoloji devi olan Samsung’un da reklamları azaltmak için bazı değişiklikler yapacağı ortaya çıktı. Pek iyi, beklenen değişiklikler neler? Çok zaman kaybetmeden, gelin ayrıntılara birlikte göz atalım.

Samsung, Reklamları Kaldıracağını Doğruladı

Samsung başkanı TM Roh’un Yonhap isimli Kore gazetesine verdiği açıklamada, Samsung telefonlarında önceden yüklü olarak gelen bazı uygulamalarda reklamların azaltılacağını belirtmişti. Bu açıklamadan sonra Samsung, kullanıcıları rahatsız eden reklamların bu yıl içinde kaldırılacağını doğruladı.

Yonhap’a göre bu konu, Samsung’un yakınlarda düzenlediği şirket toplantısında işçilerden biri tarafından dile getirildi. Roh ise bu konuya bir dizi birinci parti Samsung uygulamalarından reklamları kaldırma kararıyla yanıt verdi.

Roh’un toplantıdaki bu kararından sonra The Verge’e yaptığı açıklamada Samsung, bu yıl içinde yapılacak bir güncelleme ile reklamların kaldırılacağını bildirdi.

“Samsung, Samsung Hava Durumu (Samsung Weather), Samsung Ödemeler (Samsung Pay) ve Samsung Temalar (Samsung Themes) gibi tescilli uygulamalarda reklamları durdurma kararını aldı. Önceliğimiz, müşterilerimize onların ihtiyaçları ve isteklerine göre yenilikçi mobil deneyimler sunmaktır. Kullanıcılarımızdan gelen geri dönüşlere değer veriyoruz ve onlara Galaxy ürün ve hizmetlerinden mümkün olan en iyi deneyimi sunma taahhüdümüzü sürdürüyoruz”.

Beklenen Değişiklik Ne Zaman Gerçekleşecek?

Samsung telefon kullanıcıları için, şirketin bu tür reklamları kaldırması sevindirici bir haber. Çünkü bu reklamlar, özellikle Galaxy S21 serisi veya Samsung’un katlanabilir telefonları gibi daha premium cihazlarını kullanan müşterilerin şikayetlerine neden olmuştur. Samsung, güncellemenin ne zaman geleceği konusunda belirli bir tarih belirtmedi. Ama bunun, Samsung’un son birkaç yılda, genellikle sonbaharın sonlarında piyasaya sürülen OneUI güncellemesinin bir parçası olma ihtimali yüksek.

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Bu umutverici bir gelişme olsa da, umarız ki, bu Samsung’un diğer uygulama ve cihazlarında da benzer reklamları azaltmak için yaptığı çalışmaların sadece başlangıcıdır. Özellikle de son yıllarda menülerde olan reklamlar yüzünden benzer eleştirilere maruz kalan Samsung TV’ler için de aynı adımlar bekleniyor.

En azından, Samsung kullanıcılarının açık şekilde izin vermediği sürece reklamların gösterilmemesi kullanıcılar tarafından daha hoşgörülebilir bir yenilik olabilir.

Ama ne yazık ki, NVIDIA Shield için yakın zamanda yapılan Android TV güncellemesi gibi durumlarda görüyoruz ki, şirketler ellerinden geldiği kadarıyla herşeyden kâr elde etmeğe çalışıyorlar ve menülerde reklam görmek artık yeni normal olabilir.

Yine de Samsung’un bu konuda aldığı kararın çoğu müşterinin memnuniyyetine sebep olacağına eminiz. Umarız ki, diğer markalar da bu gibi adımlar atarak son kullanıcı için güzel deneyimler sunacaktır.

Pek iyi, siz Samsung’un bu yeniliği ile ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…