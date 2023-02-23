Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle uzak bölgelerde akıllı telefonlar ve uydular arasında doğrudan iletişim için standartlaştırılmış 5G karasal olmayan ağlar (NTN) modem teknolojisini duyurdu. Şirket, bu teknolojiyi şirketin Exynos modem çözümlerine entegre etmeyi, 5G uydu iletişiminin ticarileştirilmesini hızlandırmayı ve 6G odaklı Her Şeyin İnterneti (IoE) döneminin önünü açmayı planlıyor. Samsung telefon ile uydu arasında çok farklı bir iletişim kuracak.

Bilmeyenleriniz için NTN, dağlarda, çöllerde veya okyanusun ortasında, daha önce karasal ağlar tarafından erişilemeyen bölgelere bağlantı sağlamak için uyduları ve diğer karasal olmayan araçları kullanan bir iletişim teknolojisidir.

Afet bölgelerinde çalışabilirliğin sağlanmasında ve insansız uçaklar ve uçan arabalar gibi gelecekteki kentsel hava hareketliliğine (UAM) güç sağlamada da kritik öneme sahip olacak. Samsung, 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP Sürüm 17) tarafından tanımlanan en son 5G NTN standartlarını karşılayarak, Samsung’un NTN teknolojisinin küresel telekom taşıyıcıları, mobil cihaz üreticileri ve çip şirketleri tarafından sunulan hizmetler arasında birlikte çalışabilirlik ve ölçeklenebilirliğin sağlanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Düşük Dünya yörüngesi (LEO) uydularıyla son derece güvenilir NTN iletişimi için Samsung, uydu konumlarını doğru bir şekilde tahmin etmek ve Doppler kaymasının neden olduğu frekans ofsetlerini en aza indirmek için Exynos Modem 5300 referans platformunu kullanarak 5G NTN standart tabanlı uydu teknolojisini geliştirdi.

Bu teknolojiye dayanarak, Samsung’un gelecekteki Exynos modemleri, HD görüntü ve video paylaşımının yanı sıra iki yönlü metin mesajlaşmasını da destekleyecek. Bunlara ek olarak Samsung, yeni nesil modem platformlarında kullanılmak üzere standartlaştırılmış bir NB-IoT NTN teknolojisini güvence altına almayı planladığını söyledi.

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Entegre uydu bağlantısı ile Samsung’un NB-IoT çözümleri, akıllı telefonların içinde ayrı bir yüksek güçlü kablosuz anten çipine olan ihtiyacı ortadan kaldıracak ve mobil cihaz üreticilerine çok daha fazla tasarım esnekliği sağlayacaktır.