Samsung, 10.000 mAh kapasiteli, Galaxy 25W isimli taşınabilir şarj cihazını tanıttı. Yeni ürün internete sızdırıldıktan birkaç hafta sonra resmi olarak açıklandı. Powerbank, aynı anda iki cihazı besleyebilecek. Ürün süper hızlı şarj özelliği ile rakiplerinden piyasadaki sıyrılmayı hedefliyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Samsung Galaxy 25W Şarj Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Samsung Galaxy 25W Şarj Cihazının Dikkat Çeken Özellikleri

Samsung Galaxy 25W Pil Paketi yaklaşık 200 gram ağırlığında ve tek renkli plastik bir tasarıma sahip. Galaxy cihazları için güç bankası olarak görev yapacak ürün, 25 W’a kadar şarj hızı sağlayabiliyor. Cihaz, yapılan testlerde Galaxy S22’yi hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Ancak bataryası diğerlerine göre çok daha büyük olan Galaxy S22 Ultra için ürünün zorlandığını söyleyebiliriz. Yeni güç bankası, uyumlu bir USB-C adaptörü ile bağlandığında şarj ettiği gibi 25W ile de şarj edilebilir. 25W Pil Paketi için kullanılan plastiğin %20 geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturulduğunu da söylemekte fayda var.

10.000 mAh’lık çevreci güç bankası, 25W kablolu şarj özelliğine sahip iki USB-C bağlantı noktasından çıkış veriyor. Cihaz 148 x 70 x 16mm boyutlarında ve bahsettiğimiz gibi 210 gram ağırlığında. Yeni Samsung güç bankası, bir dezavantaj olarak rakiplerinin çoğundan biraz daha ağır ve büyük. Öte yandan cihaz 20 cm’lik bir USB-C kablosuyla birlikte geliyor. Bu nedenle, her iki USB-C portunu aynı anda kullanmak istiyorsanız, ekstra bir kablo satın almanız gerekebilir. Cihazın iki şarj çıkışı da aynı anda kullanıldığında yalnızca 9 W enerji sağlayabildiğini de belirtelim. Samsung Galaxy 25W Powerbank için şu anda herhangi bir fiyat bilgisi bulunmamakta. Samsung, yeni güç bankasının küresel kullanılabilirliği hakkında da herhangi bir bilgi vermedi. Cihazın diğer pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor. Cihaz şirketin Belçika web sitesinde listelendi ve diğer ülkelerde de listelenmeye başlıyor. Ürün hakkında yakında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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