Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2022 yılının Ağustos ayında Samsung Galaxy A04’ü global pazarda piyasaya sürmüştü. Bundan kısa bir süre sonra da Samsung Galaxy A04e’yi aynı şekilde global pazarda piyasaya sürmüştü. Bugün geldiğimiz noktada cihazlar Hindistan pazarında da piyasaya sürüldü. Cihazların teknik özelliklerine ve fiyatlandırmalarına bir göz atalım.

Samsung Galaxy A04 ve A04e Teknik Özellikleri

Her iki cihazda Samsung’un “Infinity-V” ismini verdiği damla çentikli bir tasarımla birlikte geliyor. Damla çentikli ekran 6.5 inç büyüklük, IPS LCD panel, HD+ çözünürlük ve 60hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Her iki cihazda ikili bir arka kamera dizilimine sahip. Samsung Galaxy A04’te 50 MP çözünürlükte ve f1.8 diyafram değerine sahip ana kamera bulunurken Samsung Galaxy A04e’de 13 MP çözünürlükte bir ekran bulunuyor. İki cihazda da selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir kamera kullanılmış.

Samsung Galaxy A04 kaputun altında Samsung Exynos 850 yonga setine sahip. Samsung Galaxy A04e ise MediaTek Helio G35 yonga setine sahip. Her iki cihazda 5000 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip.

Fiyatlar ve Varyasyonlar

Samsung Galaxy A04; yeşil, siyah ve bakır renklerinde Hindistan pazarında satışa sunulacak.

Fiyatlandırma:

4 GB + 64 GB 11.999 Hindistan Rupisi

4 GB + 128 GB 12.999 Hindistan Rupisi

Samsung Galaxy A04e ise açık mavi ve bakır renklerinde Hindistan pazarında satışa sunulacak.

Fiyatlandırma:

3 GB + 32 GB 9.299 Hindistan Rupisi

3 GB + 64 GB 9.999 Hindistan Rupisi

4 GB + 128 GB 11.499 Hindistan Rupisi