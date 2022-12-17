Güney Koreli teknoloji devi Samsung katlanabilir OLED ekranlı dizüstü bilgisayarlar üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Yakın tarihli haberler, ürünün 2023 yılında piyasaya sürüleceğini ön görüyor. İlginç cihaz son olarak, teknoloji devinin üretim planlarına ilişkin bir raporda adından söz ettirdi. HP’nin de LG tarafından üretilen katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlandığını söylersek, Koreli şirketin elini çabuk tutmasının önemli sebepleri olduğunu düşünebilirsiniz. Gelin hep beraber yeni çıkacak olan katlanabilir dizüstü bilgisayarın ayrıntılarına inelim.

Samsung OLED Ekranlı Katlanabilir Bilgisayarını 2023’te Tanıtmaya Hazırlanıyor

Son haber ve sızıntılara göre Samsung Electronics katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar geliştirme konusunda önemli bir ilerleme kaydetti. Yeni dizüstü bilgisayar, Samsung Display tarafından üretilen 17,3 inçlik bir panele sahip olacak. Dizüstü bilgisayar kapalıyken en büyük ekran boyutuna kavuşacak. Katlanabilir akıllı telefonların uzun zamandır hayatımızda olmasının aksine, katlanabilir bilgisayarları en erken gelecek sene kullanmaya başlayacağız. Çoğu kişiye göre pazarın bu kadar geç açılması cihazların üretim zorluğu değil. Yeni dizüstü bilgisayar modellerinin piyasaya sürülmesindeki gecikmenin, küresel olarak dizüstü bilgisayar talebindeki önemli durgunlukla büyük bir ilişkisi var. Bu katlanabilir dizüstü bilgisayarların fiyatlandırması da modellerin değerlendirilmesinde kritik bir faktör.

Kısa süre önce piyasaya sürülen Asus ZenBook 17 Fold, BOE tarafından üretilen katlanabilir bir ekrana sahip ve 3.500 dolara satılıyor. Yüksek fiyatlandırma, katlanabilir dizüstü bilgisayar pazarının en yüksek segmenti hedeflediği anlamına geliyor. Bunu kanıtlayacak bir diğer durum da sevkiyat tarafında. BOE’den sadece 10.000 adet panel sipariş edildiği bildirildi. Yaklaşmakta olan HP katlanabilir dizüstü bilgisayarın da sınırlı miktarda satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Samsung’un, sırasıyla BOE ve LG’ye dış kaynak kullanan Asus ve HP’nin aksine, katlanabilir paneli kendi yan kuruluşunda üreteceğini belirtmekte fayda var. Koreli dev bu sayede daha geniş bir müşteri kitlesi göz önünde bulundurularak daha ucuz bir OLED katlanabilir dizüstü bilgisayar sunabilir.

Samsung’un yaklaşmakta olan katlanabilir dizüstü bilgisayarı, katlandığında 13,3 inç diyagonal kalan en büyük ekran alanına sahip olacak. HP modeli yalnızca 11 inçlik bir ekran ile gelirken, Asus ZenBook katlanabilir 12,6 inç boyutunda. Söylentilere göre Samsung’un en büyük rakibi bir diğer etkileyici katlanabilir ürün olan 16,3 inç OLED panelli ThinkPad X1 Fold Gen 2. Bilgisayarların ekranlarını kendi üretecek olan şirket, Samsung Display adında dünyanın en büyük OLED ekran tedarikçisi. Şirket 2023 yılında yaklaşık 8,5 milyon panel üretmeyi öngörüyor. 2023 projeksiyonları bu yılki hedefi yaklaşık 2,5 milyon adet aşıyor. Şu anda cihaz için başka bir çıkış detayı yok. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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