Samsung, One UI 6 sürümündeki pil menüsünde önemli bir değişiklik yaparak “son şarjdan bu yana” metriğini kaldırdıktan sonra bu özelliği tekrar hayata geçiriyor. Twitter sızıntı kaynağı Tarun Vats tarafından paylaşılan bilgilere göre, Samsung’un Cihaz Bakımı uygulamasına yapılan son güncelleme ile “son şarjdan bu yana” seçeneği geri dönüyor.

Samsung, One UI 6 İçin “Son Şarjdan Bu Yana” Özelliğini Geri Getiriyor

“Son şarjdan bu yana” seçeneği, bir cihazın pil seviyesini ve en son şarj edildiğinden bu yana geçen süreyi izleyerek pil ömrünü ölçüyor. Bu özellik, kullanıcılara pil performansını daha net bir şekilde görmelerini sağlıyor ve önceki sürümlerde yer alan 24 saatlik bir dönemi kapsıyor.

Samsung’un bu özelliği tekrar getirmesi, kullanıcıların pil ömrünü daha iyi takip edebilmelerine olanak tanıyacak ve pil performansını daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayacaktır. Cihaz Bakımı güncellemesinin tüm One UI 6 çalıştıran cihazlara ulaşması bekleniyor, bu da Samsung’un bu önemli ayarı görmek isteyen kullanıcılar için daha erişilebilir hale getireceği anlamına geliyor.

Samsung’un “son şarjdan bu yana” özelliğini geri getirmesi, son yıllarda benzer bir hamle yapan diğer teknoloji markalarının izlediği bir trendi yansıtıyor. Google, Xiaomi ve diğerleri gibi markalar da benzer bir özelliği kaldırdıktan sonra, kullanıcıların gerçekten ihtiyaç duyduğu ve faydalı bulduğu için bu özelliği tekrar uygulamaya koymuş durumda. Bu, teknoloji şirketlerinin kullanıcı geri bildirimlerine ve ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Samsung’un “son şarjdan bu yana” özelliğini geri getirmesi, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak karşılanıyor ve One UI 6 kullanıcılarının pil performansını daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu güncelleme, Samsung’un kullanıcılarına daha kapsamlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunma çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu One UI özelliğini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!