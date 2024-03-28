Apple’ın dördüncü nesil ‘Special Edition’ akıllı telefonu iPhone SE 4, yeni bir rapora göre Çinli bir firma tarafından üretilen OLED ekranla donatılacak. Şu anda Apple’dan resmi bir duyuru gelmese de, iPhone SE 4 ekranı için üç tedarikçiyle pazarlık yapıldığı ve bir tedarikçinin maliyet konusunda geri adım attığı belirtiliyor. Samsung’dan gelmesi beklenen ekranlar BOE’den gelebilir.

İçindekiler Apple iPhone SE 4 BOE Üretimi OLED Ekran ile Geliyor

Apple iPhone SE 4 BOE Üretimi OLED Ekran ile Geliyor

ZDNet Kore’nin endüstri kaynaklarına dayandırdığı rapora göre, Çinli elektronik bileşen üreticisi BOE, iPhone SE 4 için OLED ekran üretme ihalesini kazandı. Raporda, Apple’ın Samsung, BOE ve Tianma gibi üç tedarikçiden teklif aldığı ve Samsung’un iş fizibilitesi nedeniyle yarıştan çekilmesinin ardından BOE’nin ekranların çoğunu sağlamasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Samsung Display’in her bir ekran birimi için 35 ila 40 dolar arasında bir fiyat teklif ettiği bildirilirken, Çinli şirketlerin ise 30 dolar istediği ifade ediliyor. Ancak, Apple’ın daha düşük bir fiyat teklif etmesi ve bunun üzerine Samsung’un görüşmeleri sonlandırması, BOE’nin ekran üretiminde öne çıkmasını sağladı.

iPhone SE 4’ün, iPhone 14’e benzer bir tasarıma ve Face ID desteğine sahip olması bekleniyor. Ancak, Tianma’nın Face ID sensörlerini destekleyecek ekran üretimindeki teknik gereksinimleri karşılayamaması nedeniyle, BOE’nin iPhone SE 4 için ekran üretebilecek tek tedarikçi olduğu belirtiliyor.

Apple’ın yeni nesil iPhone SE için OLED ekran tedariki konusunda BOE ile anlaşması, yeni modelin daha gelişmiş özelliklere ve daha modern bir tasarıma sahip olabileceğine işaret ediyor. Ancak, resmi bir duyuru yapılmadan önce, bu bilgilerin kesinlikle doğrulanması gerekecek.

Apple, uygun fiyatlı iPhone SE serisini güncellemeye hazırlanıyor. 2022 ve 2020’de piyasaya sürülen önceki modellerin ardından, şirketin bir sonraki sürümü 2025’te piyasaya sürmesi bekleniyor. Yani bu haberle bearber iPhone SE 4 ne zaman çıkacak diye soranlar cevap almış oldu. Yeni iPhone SE bir sonraki yıl bizlerle olacak.

iPhone SE’lerde en önemli eksik ekran kasa oranı ve eski tip IPS LCD ekranlardı. iPhone 6 tasarımını yaşatan iPhone SE 3. Nesil‘den sonra, yeni SE modeli farklı bir tasarıma geçecek. Bu seferki iPhone SE modeli, önceki modellerden farklı olarak, OLED ekran teknolojisine sahip olacak.

Yeni rapora göre, iPhone SE’nin OLED ekranı, önceki modellerde kullanılan LCD panellerden bir farklılık gösterecek. Bu, daha önce bu fiyat aralığında görülmemiş bir özellik olacak. Artık Android telefon üreticileri giriş seviye cihazlarda bile OLED’e geçmişken, Apple’ın IPS LCD ısrarı anlamsızdı. Sonunda Apple da bu ısrarından vazgeçecek.

iPhone SE 4 özellikleri oldukça iddialı olacak gibi. Yeni SE modelinde kullanılacak panellerin iPhone 13 ve iPhone 14’te görülenlere benzer olması bekleniyor. Bu, iPhone SE 2025 modelinin 6,1 inçlik bir ekrana sahip olabileceğini ve 1.200 nit en yüksek parlaklığa ulaşabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Ceramic Shield camının da kullanılması muhtemel ancak henüz doğrulanmadı.

Diğer iPhone SE 4 özellikleri arasında A15 Bionic işlemci, çift kamera kurulumu gibi güçlü özellikler yer alıyor. iPhone SE 4’ün, iPhone 13 serisinin tasarımını benimseyeceği söyleniyor. iPhone SE 4, Apple’ın bütçe dostu iPhone’u olarak konumlandırılacak ve modern bir tasarıma sahip olacak.

Bizler de Apple’ın 2025 yılında tanıtacağı yeni uygun fiyatlı iPhone modelini heyecanla bekliyoruz. Yeni SE modeli Android dünyasına ciddi bir rakip olabilir.

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