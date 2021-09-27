Samsung S21 FE Üretiminden Vazgeçebilir!

Samsung’un geçtiğimiz yıl oldukça uygun fiyatla tanıttığı S20 FE modeli, firmanın telefon satışlarını olumlu etkiledi. S20 serisinin temel özelliklerini bünyesinde barındıran S20 FE, ülkemizde de çok sevilmişti. Cihazın Exynos işlemcili modeli optimizasyon sorunları ile bazı kullanıcıları üzse de geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında da satışa sunulan Snapdragon 865 işlemcili model, Poco’nun en sevilen cihazlarından biri olan Poco F3 ve Xiaomi’nin uygun fiyatlı amiral gemisi olan Mi 10T gibi modellere çok ciddi bir rakip olmuştu.

S20 FE’nin birçok kullanıcıyı mutlu etmesinin ardından cihazın yeni modeli için heyecanlı bir bekleyiş başlamıştı. Bu yılın Ağustos ayında yapılan Samsung Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen cihaz, tanıtımda yer almayınca S21 FE’yi bekleyenler hayal kırıklığı yaşadı.

Geçtiğimiz gün ise Samsung’un ana vatanı olan Kore’de, bir internet sitesinden cihazı bekleyenleri üzecek haber geldi. Adı açıklanmayan bir Samsung yetkilisinin sözlerine dayandırılan bu haberde, Samsung’un Galaxy S21 FE duyurusunu tamamen iptal edebileceği ve firmanın cihazın üretiminden vazgeçebileceği ifadeleri yer alıyor.

Z Fold 3 Ve Çip Krizi S21 FE’yi Vurdu!

Habere göre S21 FE’nin üretiminin önünde iki büyük engel var. Birinci engelin son zamanlarda teknoloji ve otomotiv sektörünü derinden sarsan çip krizi olduğu belirtilmiş. Özellikle 2021 yılında çıkan amiral gemilerinde kullanılan ve S21 FE modeline de güç vermesi beklenen Qualcomm Snapdragon 888 yonga setine büyük bir talep var. Ancak bu talep, tesislerin üretim kapasitesini zorluyor gibi görünüyor.

S21 FE’nin üretimindeki ikinci büyük engel de yine Samsung üretimi olan Galaxy Z Fold 3 modeli. Firmanın beklediğinin çok üzerinde satış rakamlarına ulaşan katlanabilir telefon, Snapdragon 888’e olan talebin artmasında büyük bir etken. Anlaşılan o ki Samsung, Z Fold 3’ün yakaladığı satış başarısını çip krizi yüzünden baltalamak istemiyor. Bu nedenle S21 FE gibi modellerin üretimini askıya almayı ya da hiç üretmemeyi planlıyor.

“Ekim ayı ortasında yapmayı planladığımız ve online olarak gerçekleştirilecek S21 FE Unpacking etkinliğini iptal ettik. Hatta telefonun kendisini şu an gözden geçiriyoruz.”

Eğer Samsung yetkillisinden geldiği bildirilen bu açıklamalar doğruysa cihazın üretimiyle ilgili beklentiler suya düşebilir. Yine de Samsung tarafından bu konuda resmi bir açıklama gelmediğini de belirtelim. Yani S21 FE’nin üretilip üretilmeyeceği halen bilnmiyor.

S21 FE’nin Ölü Doğacağı Korkusu Firmaya Hakim

Her şeyden ayrı olarak firmanın iPhone 13 ve Google Pixel 6 gibi modellerin karşısında S21 FE’nin geleceğinin belirsiz olduğunu düşünmesi de cihazın üretimini sorgulatıyor olabilir. Çünkü iPhone 13 iyi bir satış başarısı yakaladı ve yakında tanıtılacak Pixel 6 için de tahminler satışların iyi olacağı yönünde. Zaten normal S21 modeli ile S21 serisine uygun fiyatlı bir model katan Samsung, S21 FE’ye gerek olmadığını ve modelin yeteri kadar ses getiremeyeceğini düşünüyor olabilir. Tam tabiriyle, Samsung’un aslında S21 FE’nin ölü doğabileceğinden korktuğunu söyleyebiliriz.



S20 FE modelini bizler de çok sevdik ve yeni serinin gelmesini heyecanla bekliyoruz. Zira Türkiye gibi pazarlarda 5000-6000 lira seviyesinde amiral gemisi deneyimi yaşatan cihazlar oldukça popüler durumda. S21 FE ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!

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