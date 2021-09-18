S20 FE (Snapdragon) VS Mi 10T | 144 Hz IPS LCD Mi, 120 Hz AMOLED Mi?

Bugün birçok insan bir araba almak istiyor veya birçok genç PS5 satın almak istiyor. Bu durum ülkemizde ekonomik sebeplerden dolayı başlı başına zorlu bir süreç zaten. Fakat bunun da ötesinde göz ardı ettiğimiz bir şey daha var. O da çip krizi. Her şey zaten bizim için bu kadar zorken, çip krizi işleri daha da zorlaştırıyor.

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Çip krizinin sebepleri ve etkileri neler?

Bugün dünyada öyle bir noktaya geldik ki çipler hayatımızdaki her şeyin içinde. Kullandığınız telefondan tutun elinizdeki kredi kartına kadar her şeyin içinde bir çip söz konusu. Bu yüzden bütün sektörler dolaylı yoldan bir şekilde çip üretimine bağımlı konumda. Örneğin bugün FORD, Suzuki gibi markalar birçok arabalarını fabrikalarında bekletiyor çünkü araçların son halini alması için gerekli olan çipler ellerinde mevcut değil. Gereken çiplere ulaştıklarında da bu araçlar fabrikalardan çıkıp satış için hazır hale gelecekler.

Çip krizi pek tabi ki eninde sonunda çözülecek. Fakat kötü haberi verelim maalesef kısa bir zaman diliminde bu durumun çözüme ulaşması beklenmiyor. Peki ne oldu da bu noktaya geldik.

1.sebep hepinizin de bildiği üzere Covid-19 salgını oldu. Yahu kardeşim aşılanma hızla arttı bu sayede salgın da durulmaya başladı bak İngiltere’ye Danimarka’ya çatır çatır açılıyorlar diyebilirsiniz. Haklısınız da. Ama durumlar bugün düzeldi diye çip krizi de 1 günde çözülecek diye bir durum yok ne yazık ki.

Pandemi ilk başladığında birçok endüstriden birçok şirket, global çip üreticilerine verdikleri siparişleri iptal ettiler. Bunun sebebi de pandemi kaynaklı olarak ekonomilerin çok ağır yara alacağını ve satışların düşeceğini öngörmeleriydi. İnsanların da evde kaldıkları süre boyunca paralarını harcamamak için ellerinden geleni yapacakları öngörülüyordu. Fakat tam da bu noktada ne oldu dersiniz? Eve kapanan insanlar o kadar bunaldılar ki, çareyi online alışverişte buldular. İnsanlar deli gibi internet alışverişi yapmaya başladı. Amazon gibi online satış yapan siteler bir anda cirolarını katlamaya başladı. Bunun sonucunda da firmalar bırakın talepte düşüş yaşamayı tam tersi şekilde artan taleple karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Bunun için de üretimi artırma yoluna yöneldiler fakat bu sefer de cihazların kalbi konumundaki çipler iptal edilen siparişlerden dolayı ellerinde yeterli miktarda yoktu.

Peki bu süreçte başka neler oldu? ABD’de Donald Trump Çin’e karşı ciddi bir ekonomik savaş açmış durumdaydı. Çinli üreticilerin çip üretememesi için bile her türlü ambargoyu koydu ve Çin’i olabildiğince kısıtlamaya çalıştı. Bu durum da dünyanın fabrikası konumundaki Çin’de birçok şirketin üretiminde azalmalara yol açtı. Ambargolardan etkilenen markalar denildiğinde aklınıza Huawei gelecek muhtemelen ama iş sadece Huawei’yle kısıtlı değil. Örneğin SMIC (semiconductor manufacturing international corporation) de kısıtlamalardan etkilendi. Tamam belki Çin bu sürede yeterli işlemci üretemedi ve satamadı ama ABD’li şirketler de işlemci alamadığı için onların da üretimi etkilendi. TSMC ve Samsung gibi şirketler artan talepten nemalanmaya çalışsa da; onlar da üretim kapasitelerinin maksimumundaydı. Yani Çinli üreticilerden boşalan talebe cevap veremediler. Üstüne üstlük Tayvan’da yaşanan su kıtlığı TSMC’nin üretim kapasitesinin düşmesine sebep oldu çünkü işlemci üretimi için çok fazla su harcanması gerekiyor.

Öte yandan Renesas Electronics (Japon bir çip üreticisi) de büyük bir yangınla karşılaştı ve orası da çok düşük kapasiteyle çalışmaya başladı. Renesas özellikle otomotiv endüstrisine yönelik çip ürettiği için de buradaki yangın en çok da otomotiv sektörünü etkiledi.

Sırf bu çip krizi yüzünden bu yıl dünyada 4 milyon daha az araba üretilecek ve bütün bu çip krizi dünyada 110 milyar dolarlık bir kayba yol açacak. Gördüğünüz gibi işlemci sektörü için bütün aksilikler arka arkaya gelmiş konumda. Birçoğunuz belki cebinizde paranız var ve bir PS5 veya yeni bir ekran kartı almak için bekliyorsunuz ama kötü haberi vereyim. Bu problemin bırakın 2022’yi, 2023 gibi anca çözüme ulaşabileceği düşünülüyor.

E haliyle piyasada 1 milyon adet bulunması gereken ekran kartından sadece 100.000 adet bulununca da fiyat da yüksek kalacak. O yüzden aslında bu gibi ürünleri almak için de çok doğru bir zamanda değiliz diye düşünüyorum.

Peki firmalar bunun üstesinden nasıl gelmeli ve gelmek için ne yapıyorlar. Bu noktada Tesla’dan örnek vereyim. Tesla duruma adapte olmaya çalıştı. Kendileri için üretim yapabilecek mevcuttaki üreticilerle anlaştılar ve yazılımlarını o çiplerle uyumlu hale gelebilecek şekilde düzenlediler. Böylelikle de üretimdeki sorunun bir miktar önüne geçtiler.

Tabi bu geçici bir çözüm. Sorunun çözülmesi için önümüzde hala uzun bir vakit var.