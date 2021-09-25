Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) ile 1 Gün Geçirmek | vLOG

Son zamanlarda en çok konuşulan telefonlar biri de Samsung Galaxy S20 FE. Çünkü ülkemizde Exynos versiyonu satılırken stoklar tükenince Samsung Snapdragon 865 kullan versiyonunu da ülkemize getirdi. Bulunduğu fiyat segmentinde de fiyat/performans oranı iyi olarak nitelendirebilecek seviyedeyken biz de bir vLog nedene çekmeyelim dedik.

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Eren bu videoda Snapdragon versiyonlu Galaxy S20 FE’yi deneyimlediği bir gününü videoya aldı. Gün içerisinde normal bir akıllı telefon kullanıcısının yaptığı gibi standart kullanımını gerçekleştirdi.

Peki siz Samsung Galaxy S20 FE modelinin batarya performansını ve genel kullanımını nasıl buldunuz? İyi seyirler…

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