Uygulama
Google Pixel 6 Serisi ile Gelecek Yeni Kamera Özellikleri
Google, bu yıl içerisinde Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini piyasaya sürecek ve her iki akıllı telefonda en son Android sürümü olan Android 12 ile birlikte gelecek. Daha önce çıkan sızıntılara göre Google Pixel 6, 50 MP Samsung GN1 ana kamerası ve 12MP ultra geniş açılı kamera ile birlikte gelecek. Pixel 6 Pro ise, Pixel 6 ile aynı kameralar ve ayrıca 48MP 4x optik zoom periskop lens ile birlikte gelecek. Ön kameraya baktığımızda ise iki modelde 12MP kamera kullanacak. Son çıkan sızıntılar ise bu modellerde kullanılacak olan Google Kamera uygulamasının yeni özelliklerini belirtiyor.
Google Pixel 6 Serisi Kamera Özellikleri
Ultra Geniş Açılı Ön Kamera
Bu özellik sadece Pixel 6 Pro modelinde olacak ve ön kamera yakınlaştırma düzeyleri 0.7x ve 1.0x olacak.
Video Kaydı
İki modelde de ana kamera ile çekilecek videolar 4K 60fps kayıt olacak. Ancak geniş açı ve telefoto kameralarında 4K 30fps kayıt desteği olacak. Ayrıca 4K 60fps kayıt yapılırken dijital olarak yakınlaştırma 7x olacak. Daha düşük kalitede kayıtlar yaparsanız ise maksimum yakınlaştırma 20x’e kadar ulaşacaktır.
Manuel Beyaz Dengesi
Google geçmişte bu özellik için geliştirmeye hazırlanıyordu. Ancak Google Kamera uygulamasının tasarımına uymayacağını düşünerek geri çekiyordu. Yeni sürümde ise sunup sunmayacağı henüz belli değil.
Sihirli Silgi
Bu yeni kamera özelliğinin kod adı “swiss” olarak geçiyor. Kullanıcılar arka planda belirli kişileri ve istenmeyen nesneleri kolayca silmesine olanak tanımakta. Bu özelliğin silme işlemlerini gerçekleştirmesi için ise Tensor işlemcisinin yapay zeka hızlandırma çekirdeğinin kullanılması bekleniyor.
Yüz Bulanıklaştırma
Bu özelliğin asıl amacı, fotoğraf çekmek için ana kameranızda HDR özelliğini açtığınızda aynı anda ek fotoğraflar çekmek için ultra geniş açılı lensi kullanması. Bu özellik, HDR çoklu fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafta bulunan insan yüzlerinin titremesinden kaynaklanan bulanıklığı önleyecek. Bu özelliğin de üstte bulunduğu gibi Tensor işlemcisinin yapay zeka hızlandırma çekirdeğinin kullanılması bekleniyor.
Sahne Kilidi
Bu yeni kamera özelliğinin kod adı “sapphire” olarak geçiyor. Ancak bu özelliğin henüz nasıl kullanılacağı ve neyi amaçladığı henüz bilinmemekte. Ancak böyle bir özelliğin gelmesi muhtemel.
Bluetooth Mikrofon Desteği
Bu özelliğinde henüz tam olarak detayları belli değil. Ancak, Bluetooth kulaklığın mikrofonu aracılığıyla ses kaydına izin vermesi veya sese göre fotoğraf/video çekebilir.
“Nima” Estetiği
Bu özelliğinde henüz tam olarak detayları belli değil. Ancak dinamik fotoğraflarla ilgili gibi görünüyor. Muhtemel olarak hesaplamaları hızlandırmak için Tensor işlemcisini kullanacak.
Bebek Modu
Bu özellik aktif iken fotoğrafta bebek fark edildiğinde kamera sevimli anları yakalamak için bebeğin ifadelerini ve hareketlerini otomatik olarak yakalamayı hedefleyecek.
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Google Pixel 6 Serisi ile Gelecek Yeni Kamera Özellikleri
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