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EN ZORLU KIYASLAMA! | Galaxy S20 FE (Snapdragon) vs POCO F3
Telefon satın alma kararında en belirleyici faktör olarak karşımıza uzun süre kullanım süresi sunması seçeneği çıkıyor. Bir telefonun uzun süreli kullanılmasını sağlaması için de güçlü donanımlar sunması gerekiyor. Bu donanımları nispeten uygun fiyata sunan iki modelin kıyaslamasıyla sizerle birlikteyiz.
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Bir tarafta Samsung Galaxy S20 FE’nin Snapdragon işlemcili versiyonu, bir tarafta ise fiyat/performans oranının en iyi olduğu modellerden POCO F3 bulunuyor. Birbirlerine çok benzer özellikler sunmuş olsalarda farklılıkları da yok değil. Peki siz hangi telefonu seçersiniz?
POCO F3 özellikleri
Boyut: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm
Ağırlık: 196 gram
Koruma: Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
Ekran: 6,67 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 870
Bellek: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Kamea: 48 MP + 8 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4520 mAh
Şarj: 33 Watt
Samsung Galaxy S20 FE (G780G) özellikleri
Boyut: 159.8 x 74.5 x 8.4 mm
Ağırlık: 190 gram
Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 120 Hz
İşlemci: Snapdragon 865
Bellek: 6/8 GB
Depolama: 128/256 GB + MicroSD
Arka Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
Ön Kamera: 32 MP Video: 4K 30 fps (Ön ve Arka)
Batarya: 4500 mAh Şarj: 25 Watt (Kutudan 15W) + 15 Watt kablosuz + 5 Watt ters şarj
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Kripto Para
Bu Ülkede Postane Üzerinden Kripto Para Alınabilecek!
CoinDesk’in son raporuna göre, Birleşik Krallık Postanesi önümüzdeki haftadan itibaren kimlik doğrulama hizmeti EasyID aracılığıyla kripto alımlarına izin verecek. EasyID kullanıcıları, merkezi olmayan borsa (DEX) Swarm Markets’tan kripto kuponları satın alabilecek. Kuponlar, platform üzerinden BTC ve ETH karşılığında alınabilecek.
EasyID, kullanıcıların yaşlarını, kimliklerini ve diğer önemli ayrıntılarını güvenli bir şekilde doğrulamalarına ve diğer platformlardaki hizmetlere erişmelerine yardımcı olmak için ağustos ayında tanıtıldı. EasyID ile Postane işbirliği de Swarm’ın verim çiftçiliği teklifi yoluyla merkezi olmayan finansın (Defi) yolunu açtı. Swarm Markets yatırımcıları, varlıklarını platformun likidite havuzuna koyduktan sonra Swarm Markets’in tokenı SMT ile ödüllendirilmekte.
EasyID uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren Swarm Markets’e erişim sunacak. Swarm Markets, kripto para birimleri de dahil olmak üzere, alıcıları ve satıcılılar buluşturan bir değişim platformudur. Kullanıcılar kimliklerini doğrulayarak Swarm Markets web sitesine girecek ve BTC ve ETH gibi kripto paralar için kupon alacak. Postane, satın alınan bu kuponlardan herhangi bir ücret almayacak ve EasyID kullanım ücretleri de Swarm Markets tarafından karışlanacak.
Bitcoin’in aylık ayı koşularının ortasında, hükümet ve kurumsal benimseme güçlü rol oynuyor. Ancak bugün erken saatlerde, Bitcoin fiyatı 45.000 doların altına düştü ve yeni haftalık en düşük seviyesine ulaştı. (Bitcoin Haftalık En Düşük Seviyeyi Gördü! Eylül Ayı Nasıl Geçecek?) BTC fiyatı yazı sırasında ise 45.584 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Ancak Bitcoin’in oynaklığı, yatırımcıların lider kripto paraya olan inancını sarsamadı. Dün, Blackrock CEO’su Rick Rieder, SquawkBox ile yaptığı son röportajda, Bitcoin’e sahip olmasının nedeninin, uçucu varlıkların pozitif bir dışbükeyliğe sahip olduğuna olan inancından kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, BTC fiyatlarındaki mevcut düşüşe karşı geçici bir açık olarak tahminde bulundu ve fiyatların öngörülebilir gelecekte önemli ölçüde artmasını beklediğini söyledi. (Varlık Yönetim Şirketi BlacRock’ın CIO’sundan Bitcoin Açıklaması!)
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Haber
Apple – Epic Games Davasında Önemli Karar!
Fortnite’ın, Apps Store’dan kaldırılmasıyla fitili ateşlenen Epic Games – Apple davasında çok önemli bir karar alındı.
Yaklaşık 1 yıl önce başlayan büyük çekişmede, oyun içi ödeme sistemlerinde Apple’ın aldığı yüksek ödeme ücretlerini azaltmak amacıyla Epic Games, oyun içerisine kendi ödeme sistemini entegre etmişti. Daha ucuz ücretlerle ödeme yapma imkanı sunan Epic Games’in bu hamlesi üzerine Fortnite, Apps Store’dan kaldırılmıştı.
Federal yargıç Cuma günü Apple’a sıkı bir şekilde kontrol edilen App Store’u açmasını ve insanlardan genellikle uygulama satın alımlarında %30 komisyon alan Apple’ın kendi işlemleri dışındaki satın alımlarda diğer ödeme yöntemlerini kullanmasına izin vermesine hükmetti. ABD Bölge Yargıcı Yvonne Gonzalez Rogers’ın kararı, eleştirmenlerin “Apple vergisi” dediği Apple komisyonunu içeren sisteme karşı şimdiye kadarki en önemli karar. Teknoloji devini iPhone ve iPad’lerdeki uygulamalar için tüm iş modelini yenilemeye zorlayabilir. Bununla birlikte yargıç, Epic’in umduğu gibi Apple’ı kendi ödeme işlemcisindeki %30 komisyonunu düşürmeye zorlamadı. Bunun yerine, müşterilerin daha fazla ödeme yöntemi seçeneğine sahip olması gerektiğini söyledi. Gonzalez Rogers, Apple’ın tüketicilerin diğer ödeme yöntemlerine erişimini engelleyerek yasaları ihlal ettiğini açıkladı. Apple’ın politikalarının “tüketicilerden kritik bilgileri gizlediğini ve yasa dışı bir şekilde tüketici seçimini engellediğini” yazdı. Teknoloji devinin “yeni başlayan antitröst ihlalleri” dediği şeyin yanı sıra, Apple’ın 90 gün içinde değişiklik yapmasını emretti.
Ayrıca Gonzalez Rogers, Epic’e geçen yıl App Store politikalarını ihlal ettiği için Apple’a 3,6 milyon dolar ödemesini emretti. Epic, Fortnite içinde kendi ödeme yöntemini tanıtmıştı. Apple, Fortnite’ı Apps Store’dan kaldırarak yasal savaşı başlattı.
Epic Games CEO’su Tim Sweeney , “Bugünün kararı geliştiriciler veya tüketiciler için bir kazanç değil” diye Tweet attı ve şirketinin “uygulama içi ödeme yöntemleri ve uygulama mağazaları arasında adil rekabet” için savaştığını ekledi.
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Apple, kararın büyük ölçüde şirketin lehine olduğunu söyledi.
Bir açıklamada Apple, Gonzalez Rogers’ın 185 sayfalık kararının bir kısmına el koydu. Dijital mobil oyun işlemleri olması durumunda “ilgili pazar” ilan etmişti. Ve bu pazarda, diğer birçok rakip göz önüne alındığında, Apple’ın tekel gücüne sahip olmadığı sonucuna vararak, “başarı yasadışı değildir” dedi.
Bir Apple sözcüsü, “Apple, iş yaptığımız her segmentte zorlu bir rekabetle karşı karşıya ve müşterilerimizin ve geliştiricilerin, ürünlerimiz ve hizmetlerimizin dünyanın en iyileri olduğu için bizi tercih ettiğine inanıyoruz” dedi.
Bir Epic sözcüsü, şirketin karara itiraz ettiğini söyledi. Apple, “tüm yasal seçenekleri değerlendirdiğini” söyledi.
Kaynak: NPR
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