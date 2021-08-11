Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, S Pen desteği ile duyuruldu!

Galaxy Z Fold 3 5G, belkide Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtılan en dikkat çekici ürün oldu. Samsung, Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde diğer yeni modellerini ve ONE UI ara yüzünün son versiyonunu tanıttı. Teknoloji devi etkinlikte Galaxy Z Fold 3 5G’nin yanı sıra şu ürünleri tanıttı: Galaxy Watch 4, ONE UI 3, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Buds 2.

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Galaxy Z Fold 3 5G; S Pen, IPX8 ve ekran altı selfie kamerası ile geliyor

Galaxy Z Fold 3, adından da anlaşılabileceği gibi markanın katlanabilir akıllı telefon serisinin 3. nesil modeli. Firma bu modelde kullanıcı görüşlerini inceleyerek katlanabilir deneyimi ve dayanıklılığı önemli ölçüde iyileştirdi. Lansmanda duyurulan bir diğer katlanabilir akıllı telefon Z Flip 3 ve Z Fold 3 5G, IPX8 derecelendirmesini destekleyen ilk katlanabilir akıllı telefonlar olarak dikkat çekiyorlar. Bu sertifikaya sahip cihazlar 1,5 metre derinlikteki tatlı suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyorlar.

Samsung, Galaxy Z Fold 3 5G ile katlanabilir akıllı telefon modellerinde ilk kez S Pen desteğini kullanıcıların beğenisine sunmuş oldu. Telefon kullanıcılara 2 tür S Pen sunuyor: S Pen Fold Edition ve S Pen Pro. Ek olarak cihaz 7,6 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızına sahip Infinity Flex ekrana sahip. Ayrıca çerçevesi, zırhlı alüminyumdan üretildi. Bunun yanında çizilmelere ve düşmelere karşı koruyan Corning Gorilla Glass Victus ile kaplandı. Telefonun selfie kamerası tarafında da dikkat çekici bir durum mevcut. Cihaz 4MP’lik bir ekran altı selfie kamerasına sahip. Arka tarafta ise 12 MP ana, 12 MP ultra geniş açılı, 12 MP telefoto kameralar bulunmakta.

Z Fold 3 5G gücünü Snapdragon 888 yongasından alıyor ve 12 GB RAM ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB kapasite seçenekleri sunuyor. Akıllı telefon enerjisini 4400 mAh kapasiteli ve 25W hızda şarj olabilen bataryadan alıyor.

Cihaz; Güney Kore, ABD ve Avrupa ülkelerinden başlamak üzere 27 Ağustos’ta piyasaya çıkacak. 12 GB + 256 GB varyantı 1799 dolar, 12 GB + 512 GB varyantı ise 1899 dolardan satışa çıkacak. S Pen Fold Edition ayrı olarak 49 dolara, S Pen Pro ise 99 dolardan satışa sunulacak.