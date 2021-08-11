Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, S Pen desteği ile duyuruldu!
Galaxy Z Fold 3 5G, belkide Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtılan en dikkat çekici ürün oldu. Samsung, Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde diğer yeni modellerini ve ONE UI ara yüzünün son versiyonunu tanıttı. Teknoloji devi etkinlikte Galaxy Z Fold 3 5G’nin yanı sıra şu ürünleri tanıttı: Galaxy Watch 4, ONE UI 3, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Buds 2.
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Galaxy Z Fold 3 5G; S Pen, IPX8 ve ekran altı selfie kamerası ile geliyor
Galaxy Z Fold 3, adından da anlaşılabileceği gibi markanın katlanabilir akıllı telefon serisinin 3. nesil modeli. Firma bu modelde kullanıcı görüşlerini inceleyerek katlanabilir deneyimi ve dayanıklılığı önemli ölçüde iyileştirdi. Lansmanda duyurulan bir diğer katlanabilir akıllı telefon Z Flip 3 ve Z Fold 3 5G, IPX8 derecelendirmesini destekleyen ilk katlanabilir akıllı telefonlar olarak dikkat çekiyorlar. Bu sertifikaya sahip cihazlar 1,5 metre derinlikteki tatlı suda 30 dakikaya kadar dayanabiliyorlar.
Samsung, Galaxy Z Fold 3 5G ile katlanabilir akıllı telefon modellerinde ilk kez S Pen desteğini kullanıcıların beğenisine sunmuş oldu. Telefon kullanıcılara 2 tür S Pen sunuyor: S Pen Fold Edition ve S Pen Pro. Ek olarak cihaz 7,6 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızına sahip Infinity Flex ekrana sahip. Ayrıca çerçevesi, zırhlı alüminyumdan üretildi. Bunun yanında çizilmelere ve düşmelere karşı koruyan Corning Gorilla Glass Victus ile kaplandı. Telefonun selfie kamerası tarafında da dikkat çekici bir durum mevcut. Cihaz 4MP’lik bir ekran altı selfie kamerasına sahip. Arka tarafta ise 12 MP ana, 12 MP ultra geniş açılı, 12 MP telefoto kameralar bulunmakta.
Z Fold 3 5G gücünü Snapdragon 888 yongasından alıyor ve 12 GB RAM ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB kapasite seçenekleri sunuyor. Akıllı telefon enerjisini 4400 mAh kapasiteli ve 25W hızda şarj olabilen bataryadan alıyor.
Cihaz; Güney Kore, ABD ve Avrupa ülkelerinden başlamak üzere 27 Ağustos’ta piyasaya çıkacak. 12 GB + 256 GB varyantı 1799 dolar, 12 GB + 512 GB varyantı ise 1899 dolardan satışa çıkacak. S Pen Fold Edition ayrı olarak 49 dolara, S Pen Pro ise 99 dolardan satışa sunulacak.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 3 Tanıtıldı!
Samsung beklenilen katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3‘ü tanıttı. İşte Samsung Galaxy Z Flip 3 tüm özellikleri ve fiyatı.
Samsung bugün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde birçok yeni modelini tanıttı. Bu modeller arasına yeni katlanabilir akıllı telefon modellerini de ekleyen Samsung, uzun zamandır beklenilen Galaxy Z Flip 3‘ü de tanıttı. İşte Samsung’un yeni uygun fiyatlı katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3’ün tüm özellikleri ve fiyatı.
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Samsung Galaxy Z Flip 3 tüm özellikleri!
Galaxy Z Flip 2’den sonra birçok yenilik ile karşımıza çıkan yeni katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3 bugün Galaxy Unpacked etkinliğine tüm özellikleriyle karşımıza çıktı. Gelin Galaxy Z Flip 3‘ün özelliklerine yakından bakalım.
İlk olarak ön kısmında 1.9 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir ekran taşıyan Galaxy Z Flip 3, bu ekranda 260×512 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran kapalıyken bile bildirimlere erişmenizi sağlayan bu ekran, bildirim kontrolü ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Öte yandan iç kısımda kullanılan asıl ekrana bakarsak, burada 6.7 inç büyüklüğünde Dinamik AMOLED panelin kullanıldığını görüyoruz.
120Hz yenileme hızı sunan bu katlanabilir ekran, 2640×1080 piksel görüntüler sunarken, aynı zamanda ekranın 425ppi piksel yoğunluğuna sahip olduğunu da görüyoruz. HDR 10+ desteği ile birlikte gelen ekran Corning Gorilla Glass Victus ile darbelerden korunuyor. Yine ön kısmında 10MP‘lik f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir ön kamerayı da taşıyan Galaxy Z Flip 3, katlanabilir ekran üzerinden fotoğraf çekmenizi sağlıyor.
Öte yandan arkadaki küçük ekranın yanında asıl kameralarını taşıyan Galaxy Z Flip 3, ana kamera olarak 12MP‘lik f/1.8 diyafram açıklığına sahip 1.4µm piksel OIS destekli bir sensör kullanıyor. Bunun hemen altında ise yine 12MP‘lik f/2.4 diyafram açıklığına sahip 123 derece geniş açılı kamera yer alıyor.
Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden alan Galaxy Z Flip 3, bu işlemciyi 8GB RAM bellek ile destekliyor. 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama ile gelecek olan Galaxy Z Flip 3, elektriksel anlamda gücünü 3300mAh‘lik bataryasından alıyor. Ancak sadece 15W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Armor Alüminyum çerçeve ile birlikte gelen Galaxy Z Flip 3, boyut tarafında önceki modeline göre 1.3mm daha kısa, 1.4mm daha dar ve 0.3mm daha ince. Cihazın toplam ağırlığı ise 183 gram.
Samsung Galaxy Z Flip 3 fiyatı!
İki farklı versiyonla pazara giriş yapacak olan Galaxy Z Flip 3‘ün 8GB RAM / 128GB depolamalı versiyonu için 1049 Euro fiyat etiketi biçilmiş. 8GB RAM / 256GB depolamalı versiyon ise 1099 Euro fiyat etiketine sahip olacak.
Genel olarak baktığımızda Galazy Z Flip 3 katlanabilir bir telefon modeli olması nedeniyle çok ilgi çekici duruyor. Ayrıca yüksek özelliklere sahip olması insanları Galaxy Z Flip 3 satın almaya teşvik ediyor diyebiliriz. Siz Galaxy Z Flip 3’ü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy Unpacked 2021 lansmanı gerçekleşti! | İşte yeni Samsung modelleri
Bu yıl düzenlenen Galaxy Unpacked lansmanında yeni bir Galaxy Note cihazı zaten beklenmiyordu. Artık daha çok katlanabilir cihazlara odaklanan Samsung, yeni katlanabilir cihazlarını ve yeni aksesuarlarını tanıttı. Gelin bakalım Unpacked 2021’de Samsung bize neler gösterdi.
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İçindekiler
Galaxy Watch 4 Series
Samsung’un ilk tanıttığı ürün olan Galaxy Watch 4, horladığınız zaman ses kayıtlarını bile alabilen ilginç bir akıllı saat olarak öne çıkıyor. Daha önceki nesillerde de olduğu olduğu gibi Watch 4, nabzınızı, kandaki oksijen değerinizi ve attığınız adım gibi sportif faaliyetlerinizi kayıt altında tutabiliyor. Ayrıca EKG ve tansiyon ölçme gibi özellikler de Watch 4’te mevcut. Çok büyük değişiklikler ve güncellemeler içermeyen Watch 4 ailesi için belirlenen fiyat aralığıysa 250 ve 350 USD aralığında.
ONE UI 3
Yeni Z serisi, Samsung’un sevilen arayüzü ONE UI’ın yeni versiyonu ONE UI 3 ile gelecek. Daha da zenginleştirilmeye çalışılan ONE UI 3’te, daha çeşitli seçenekler ve kişiselleştirilebilir birçok mod bulunacak. Böylelikle Samsung müşterilerinin arayüz deneyiminin iyileştirilmesi amaçlanıyor.
Galaxy Z Fold 3 5G | Ekran altı kamera
Galaxy Z Fold 3, katlanabilir akıllı telefonlar arasında bir seri olarak neredeyse markalaşmış bir serinin üyesi. Katlanabilir bir akıllı telefonda ekran altı kamera sunan ilk model Galaxy Z Fold 3 olacak. Bu kameranın çözünürlüğüyse 4 MP. IPX8 sertifikasına da sahip olan cihaz, toza karşı dayanıklı olmasa da; özel kasa yapısı sayesinde sıvı temasına karşı dayanıklı hale getirilmiş. İçe doğru katlanan bu menteşe yapısı toza karşı yeterli dayanıklılık sunamayacağı için Galaxy Fold 3 sadece suya dayanıklı olarak tasarlanmış. Kasa yapısı ayrıca alüminyum destekli olarak sunulmuş. Böylece cihazın çok daha dayanıklı olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 3 5G’de kullanılan işlemci de, Qualcomm’un en gözde işlemcilerinden Snapdragon 888.
Lansman boyunca Samsung’un iş birliği yaptığı şirketlere vurgu yapması da, Galaxy Z Fold 3’ün Samsung’un ortaklıklarının ürünü olarak da önem verdiği bir cihaz olması düşüncesini de pekiştirmekte.
Galaxy Z Fold 3, S-Pen ile de uyumlu olarak çalışabilecek. Bu sayede adeta bir Note cihazı gibi kullanılabilecek.
Galaxy Z Fold 3 5G için belirlenen satış fiyatıysa 1.800 USD olarak belirlenmiş durumda.
Galaxy Z Flip 3 5G
Galaxy Z Flip 3 5G, küçük ekranıyla cihazı açmadan bile mesajlarınızı okuyabilmenizi ve saati kontrol edebilmenizi sağlıyor. Ayrıca öz çekim yapmak istediğiniz zaman da, yine bu ufak ekrandan yararlanarak kadrajınızı ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca Galaxy Watch ile uzaktan fotoğraf çekmeniz de Z Flip 3 ile mümkün. Galaxy Z Flip 3’ü katladığınızdaysa cihazın boyutu 4.2 inçe kadar düşebiliyor. Bu sayede cebinize girişi kolaylaşsa da; kalınlığının da 2 katına çıktığını hesap edersek yine de cepte şişkin bir görüntü oluşmasına sebep olabilir gibi görünüyor.
Galaxy Z Flip 3 5G’de kullanılan işlemci de, Qualcomm’un yine en gözde işlemcilerinden olara saydığımız Snapdragon 888. Cihazın kameralarındaysa, 12 MP çözünürlükte sensörler seçilmiş. Cihazın yine suya karşı dayanıklılığı bulunması da; ıslak ortamlarda veya yağış altında kullanmanız durumunda içinizin rahat olmasına yardımcı olacaktır. Galaxy Z Flip 3’ün pil kapasitesiyse 3.300 mAh. Bu kapasitenin pil ömrü konusunda ne kadar fayda sağlayabileceği ise merak konusu.
Galaxy Z Flip 3’ün satış fiyatıysa 999 USD olarak belirlenmiş durumda.
Galaxy Buds 2
Samsung’un tam kablosuz kulaklığı Buds 2 de lansmanda teknoloji severlere tanıtıldı. Galaxy Buds 2, 4 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler arasında, beyaz siyah gibi klasik renklerin yanında mor renk seçeneği de bulunacak. Samsung’un belirttiği kadarıylaysa, Buds 2’nin ANC performansı ve bass performansı gibi noktalarda iyileştirmeler yapılmış durumda. Cihazın pil ömrü de kutuyla beraber 20 saate çıkarılmış durumda. Pil hariç bir şekilde Buds 2, kendi gövdesinde bulunan pillerle 7.5 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor.
3 mikrofonlu bir sisteme sahip olan Buds 2, birçok sesi filtre ederek size dış ortamdan daha temiz bir dinleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. Ayrıca Buds 2, Samsung cihazlar arasında çok kolay bir şekilde bağlantı geçişi yapabiliyor. Bu durum da ekosistem anlamında Samsung’a katkıda bulunuyor. Buds 2 için belirlenen satış fiyatıysa 149 USD olarak belirlenmiş.
Lansman yayınımızı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler buradan lansmana ulaşabilirler.
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