Samsung cephesi bir sonraki amiral gemisi yonga seti Exynos 2400’ü yakın gelecekteki olası bir duyuru için hazırlarken, şirketin kapalı kapılar ardında test ettiği ve özel bir takım tarafından geliştirildiği söylenen Exynos 2500 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni rapor, geliştirme aşamasında olan Exynos 2500’ün dört adet yüksek performanslı Cortex-X çekirdeğine sahip olduğunu ve performansıyla rakiplerine nal toplatacağını gösteriyor! Qualcomm ve MediaTek yandı!

Samsung’un Rüya İşlemcisi Exynos 2500 Olacak!

Exynos 2500, yayınlanan son rapora göre farklı saat hızlarında çalışan dört Cortex-X5 çekirdeğine sahip olacak. Twitter’da yeni yonga setinin CPU sayısını ve çekirdek saat hızlarını açıklayan bir sızıntı kaynağı, Samsung’un yeni canavarında bulunan bir Cortex-X5 çekirdeğinin 3.20 GHz ile 3.30 GHz arasında çalışacağını, geri kalan üç Cortex-X5 çekirdeğinin ise 2.30 GHz-2.50 GHz aralığında çalışacağını belirtiyor.

Sekiz çekirdekli bir yapıya sahip olduğu belirtilen işlemcinin kalan dört çekirdeği ise ARM’ın henüz tanıtılmamış tasarımları olan Cortex-A730 ve Cortex-A520 çekirdeklerinden oluşacak. İki adet Cortex-A730 ve iki adet Cortex-A520 çekirdeği sayesinde yüksek performans gerektirmeyen işlemlerde Cortex-X5 çekirdekleri uyutularak yük bu güç verimliliği yüksek işlemciler arasında paylaştırılacak. Bununla birlikte işlemcinin güç tasarrufu yapması bekleniyor.

Exynos 2500 hakkındaki bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Ancak söylentiler, Exynos 2500’ün şirketin art arda gelen hayal kırıklığı yaratan yonga seti lansmanlarından daha farklı olacağını gösteriyor. Öyle ki, Samsung’un bu iş için eski Qualcomm ve ARM çalışanlarını bünyesine kattığı ve bu rüya takımının Exynos 2500’ü geliştirmek için canla başla çalıştığı bildiriliyor.

Bu yonga setinin Mali GPU yerine AMD ile Samsung’un ortak olarak geliştirdiği özel GPU birimine sahip olacağı da iddialar arasında. Ancak şu anda bu GPU biriminin nasıl adlandırılacağı veya özelliklerinin ne olduğu hakkında bir bilgi yok.

Samsung, yenilenen AMD ile yaptığı lisans anlaşmasından yararlanarak, özel bir grafik işlemcisi üzerinde çalışmaya devam ederek Exynos işlemci serisi için daha yüksek performanslı ve verimli bir yonga seti oluşturma hedefinde olabilir. Bununla birlikte, Samsung’un Qualcomm’u tamamen bırakıp yalnızca kendi işlemci serisine güvenmeye karar verip vermediği henüz belli değil.

Samsung Exynos 2500 yonga setinin resmi hale gelmesi birkaç yıl alabilir. Ancak, Samsung’un yakın zamanda 3nm üretimine başlaması durumunda, yonga setinin ikinci nesil 3nm süreci kullanılarak üretilme olasılığı var. Bu, daha yüksek performans ve daha az güç tüketimi sağlayacak olan daha gelişmiş bir yonga seti anlamına gelebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Exynos 2500 Samsung’un Exynos’u tam anlamıyla düzelttiği modeli olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!