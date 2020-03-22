Samsung, çip üretim departmanı için rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!

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Samsung rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!

COVID-19 salgını, bu yılın başından beri bütün dünyayı etkisi altına almakta. Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yakından takip edilen ve Çin‘de başladığı düşünülen salgının şu anda bütün dünyaya yayıldığı bilinmekte. Küresel ekonomi bu derece acı çekerken akıllı telefon endüstrisi de bu zarardan payını aldı. Birçok üreticinin, çalışanlarının COVID-19‘dan etkilenmemesi adına üretimlerini durdurması sonucu, Şubat ayında akıllı telefon sevkiyatlarında 30milyon‘dan fazla bir düşüş görüldü.

Samsung da bu kırılmadan zarar görmüş şirketlerden birisi olmasına rağmen, şirket şu anda iyi eğitilmiş işçilerden rekor sayıda bir alım yapmayı beklemekte.

Samsung‘un hafıza kartı, LSI sistemi ve dökümhanesinin olduğu DS departmanına, alanında eğitimli ve deneyimli işçiler alacak. İnsan gücüne ihtiyaç duyuldığında genellikle Güney Kore teknoloji şirketlerinde alanında deneyimli insanlar bulmak kolaydır. Ancak bu sefer durum farklı. Samsung, baştan sona bütün DS departmanı için işçi almayı düşünüyor. Bu da Koreli şirketin rekor sayıda insana iş teklif edeceğini gösteriyor.

Kore Ekonomi Araştırma Enstitüsü (KERI) tarafından 300 veya üzeri işçi ile Güney Kore‘nin ilk 500 şirketine ilişkin yapılan ankete göre, bu şirketlerin 1/4’ü alımlarını azaltacak. Endüstri içerisinden alınan duyumlara göre, Samsung içerisinde bulunduğu zor durumu, hem kendi hem de işsiz insanlar adına bir “kazan-kazan” senaryosuna çevirmeyi planlıyor.