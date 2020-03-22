Genel
Samsung rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
Samsung, çip üretim departmanı için rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
İlginizi çekebilir: Akıllı telefon satışları, Coronavirüs sebebi ile büyük düşüş yaşıyor!
Samsung rekor sayıda işçi almaya hazırlanıyor!
COVID-19 salgını, bu yılın başından beri bütün dünyayı etkisi altına almakta. Dünya Sağlık örgütü (WHO) tarafından yakından takip edilen ve Çin‘de başladığı düşünülen salgının şu anda bütün dünyaya yayıldığı bilinmekte. Küresel ekonomi bu derece acı çekerken akıllı telefon endüstrisi de bu zarardan payını aldı. Birçok üreticinin, çalışanlarının COVID-19‘dan etkilenmemesi adına üretimlerini durdurması sonucu, Şubat ayında akıllı telefon sevkiyatlarında 30milyon‘dan fazla bir düşüş görüldü.
Samsung da bu kırılmadan zarar görmüş şirketlerden birisi olmasına rağmen, şirket şu anda iyi eğitilmiş işçilerden rekor sayıda bir alım yapmayı beklemekte.
Samsung‘un hafıza kartı, LSI sistemi ve dökümhanesinin olduğu DS departmanına, alanında eğitimli ve deneyimli işçiler alacak. İnsan gücüne ihtiyaç duyuldığında genellikle Güney Kore teknoloji şirketlerinde alanında deneyimli insanlar bulmak kolaydır. Ancak bu sefer durum farklı. Samsung, baştan sona bütün DS departmanı için işçi almayı düşünüyor. Bu da Koreli şirketin rekor sayıda insana iş teklif edeceğini gösteriyor.
Kore Ekonomi Araştırma Enstitüsü (KERI) tarafından 300 veya üzeri işçi ile Güney Kore‘nin ilk 500 şirketine ilişkin yapılan ankete göre, bu şirketlerin 1/4’ü alımlarını azaltacak. Endüstri içerisinden alınan duyumlara göre, Samsung içerisinde bulunduğu zor durumu, hem kendi hem de işsiz insanlar adına bir “kazan-kazan” senaryosuna çevirmeyi planlıyor.
Genel
2021 Seat Ateca, kamuflajlı haliyle test edilirken görüntülendi
Seat‘ın en çok satan SUV tipi aracı Ateca, 4 yıldır devam eden üretim macerasının üzerine yüzünü tazeliyor. Kuzey Avrupa‘da kamuflajlı olarak yakalandı.
İlginizi çekebilir: 2021 VW Golf R elektrik modasına uymayacak!
Kuzey Avrupa’da test edilirken görüntülenen Ateca, değişimlerini kamuflaj desenlerin altında gizliyor. Önde, farklı tasarımdaki LED farlar, yeniden tasarlanan tampon ve eskisine nazaran biraz daha büyümüş bir ızgara göze çarpıyor. Arka taraftaki farklılıklar ise yeni LED arka farlar ve tasarımı yenilenen arka tampon olarak göze çarpıyor.
Yolcu kabinine baktığımızda ise yeni iç döşeme seçenekleri ve bilgi-eğlence sisteminde yazılımsal yeniliklerin bulunması bekleniyor. Diğer her şeyin büyük oranda aynı kalması bekleniyor. Sürüş destek sistemlerindeki yenilikler hakkında konuşmak için henüz erken fakat makyajlı model olacağı için bazı yeni özelliklerin gelmesi ihtimaller dahilinde.
Volkswagen Grubu‘nun son nesil Tiguan ve Karoq modellerinde yer alan MQB platformunu kullanacak olan Ateca, emisyonları daha da azaltmak için motorlarında birkaç küçük dokunuş olması beklense de aynı hacimli motor seçenekleriyle görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Son zamanların “elektrik modasına” uyarak hafif hibrit veya plug-in hibrit gibi seçenekleri görmemiz de mümkün.
Nissan Qasquai, Ford Kuga, Opel Grandland X ve Honda CR-V gibi araçlarla rekabet edecek olan makyajlı Ateca’nın birkaç ay içinde tanıtılması ve bu yılın sonlarına doğru da satışına başlanması bekleniyor.
Genel
2021 VW Golf R elektrik modasına uymayacak!
Yakın zamanda tanıtılan VW Golf ailesi benzinli, dizel ve plug-in hibrit modellerini barındırıyordu. Fakat ailenin en üstünde yer alacak Golf R‘ın, elektrifikasyondan uzak, gerçek bir sürüş makinesi olacağı söyleniyor.
İlginizi çekebilir: Jaguar F-Pace SVR, 2021 model yılı için makyajlanıyor!
“R” departmanı şefi Jost Capito‘nun MotorTrend‘e yaptığı röportajda, Golf R modelinin tam bir sürücü otomobili olacağını ve dört çeker hot-hatch aracın hafif veya tam hibrit sistemler barındırmayacağını doğruladı.
“Yeni Golf R’a koyduğumuz şeyleri söyleyemem fakat birçok küçük iyileştirme var. Genel olarak şunu söyleyebilirim: Bu araba tam bir sürüş makinesi! R departmanı kendi hibrit sistemlerini geliştiremiyor çünkü kullanığımız motorların hacimleri çok küçük.” diye ekledi Capito. Yani 2021 Golf R, Bentley Bentayga Hybrid ile birçok bileşeni paylaşan 455 beygirlik büyük kardeşi Touareg R hibrit(plug-in)’in aksine, sadece içten yanmalı motora bağlı kalacak.
Her ne kadar aracın hayranları küçük bir elektrik motoru desteğini dört gözle beklese de, Capito’nun dediğine göre Golf R’da “kimsenin beklemediği bir teknoloji” araca eklenecek. Kaputun altında bulunacak olan 4 silindirli ve turboşarjlı ünite, çift kavramalı otomatik şanzıman ile bu gücü dört tekerleğe aktaracak. Altı ileri manuel şanzıman opsiyonu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
2021 Golf R’daki 2.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli ünitenin 328 beygir güç üretmesi bekleniyor. Eski nesle göre 28 beygir artan gücünden dolayı, şu anki modelin 4.7 saniyelik 0-100 km/s hızlanması değerini alt edebilir. Ayrıca eski nesildeki maksimum hız 270 km/s olarak (opsiyonel performans paketini aldığınızda) sınırlandırılmıştı. Belki yeni nesilde bu üst sınırda bir tür güncelleme yapılabilir.
Otomobil muhtemelen 2020 Goodwood Hız Festivali‘nde görücüye çıkacak. Coronavirus pandemisinden ötürü en azından bu yılın sonuna kadar tanıtılması bekleniyor.
Genel
SoundCloud ve Twitch işbirliği!
SoundCloud Corona virüs salgınından finansal olarak etkilenen müzisyenlere yardım etmek için Twitch ile işbirliği kurdu.
İlginizi çekebilir: Windows 10 arayüzü yenileniyor!
SoundCloud ve Twitch işbirliği!
Aralarında ünlü isimlerinde olduğu sanatçılar Corona virus salgını nedeniyle planlanan konser ve etkinliklerini iptal ettiler. Müzisyenlerin birçoğu izleyicilerine ulaşmak için internet üzerinden canlı performanslarını yayınlamaya başladı. Önümüzdeki süreçte ücretli etkinlik ve konserleri iptal edilen sanatçılar için canlı yayın performansları gelir elde edebilmenin bir yolu haline geldi. SoundCloud sanatçıların internet üzerinden içerik üretmelerini desteklemek için Twitch ile işbirliğine gitti. Bu işbirliği ile birlikte SoundCloud içerik üreticileri birkaç gün içerisinde Twitch ortaklığına sahip olabilecek ve bu ortaklık sayesinde Twitch üzerinden yaptıkları yayınlardan gelir elde edebilecekler.
Müzik platformu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Herkes için beklenmedik zamanlar yaşıyoruz. COVID-19 salgınının özellikle önümüzdeki aylarda canlı etkinlikleri iptal edilen müzisyenler için zor bir durum yarattığını biliyoruz. Birçok içerik üreticisi, hayranları ile iletişim kurmak için canlı yayın platformlarına yöneliyor.”
Henüz Twitch hesabına sahip olmayan içerik üreticilerinin ilk önce platformlara kaydolmaları gerekecek sonrasında ortaklık başvurusunda bulunabilecekler. Twitch yapılan işbirliği dahilinde birkaç gün içerisinde ortaklıkları işleme alacağını açıkladı. Ortaklık statüsü kazanan yayıncılara, hayranları Twitch üzerinden abone olabilecek. Aynı zamanda içerik üreticiler reklam yayınlayabilecek ve mağazalarına bağlantı verebilecek. İlgilenen SoundCloud içerik üreticileri ortaklık statüsü için hemen başvurularını yapabilirler.