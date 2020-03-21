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Akıllı telefon satışları, Coronavirus nedeniyle büyük düşüş yaşıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren Coronavirus (Covid-19) salgını, teknoloji dünyasında akıllı telefon satışlarının büyük düşüş yaşamasına neden oldu. Strategy Analytics adlı bir araştırma şirketi, akıllı telefon satışlarında Şubat 2020 itibariyle keskin bir düşüş olduğunu bildiren bir rapor yayınladı. Buna göre; 2020 Şubat ayı akıllı telefon satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda 37 milyon azalarak %38‘lik bir düşüş yaşadı.
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Tüm dünyadaki akıllı telefon satışları, Şubat 2020’de 61.8 milyon adet ile sınırlı kaldı
Şirketin yayınlamış olduğu rapor doğrultusunda, Şubat 2020‘de yapılan akıllı telefon satışları 61.8 milyon adet olarak açıklandı. Geçen yılın şubat ayında ise bu rakam 99.2 milyon adetti. Toplamda 37 milyonluk bir düşüş yaşayan akıllı telefon piyasası, geçen yılın aynı dönemine göre %38‘lik keskin bir azalmaya gitti.
Akıllı telefon üretiminin çoğunluğu Çin‘de gerçekleşiyor. Fakat Coronavirus salgınının patlak vermesi, Çin‘de üretimi ocak ayında durdurmuştu. Bu da dünyadaki birçok endüstriye tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasına neden oldu. Ayrıca insanların fiziksel mağazalar aracılığı ile alışveriş yapamıyor oluşu da rakamların düşüşünde etkin bir rol oynadı.
Strategy Analytics Genel Müdürü Neil Waston, “Akıllı telefon satışları, 2020 yılının şubat ayında tarihindeki en büyük düşüşü yaşadı. Çin’de başlayan bu salgın, Asya’da satışların çökmesine ve dünyanın geri kalanında ise yavaşlamasına neden oldu.“ ifadelerini kullandı.
En büyük düşüşü %70 ile Huawei yaşadı
Şirketin açıklamış olduğu diğer verilere göre; Huawei, Şubat 2020‘de yalnızca 5.5 milyon adet akıllı telefon satışı yapabildi ve aynı yılın bir önceki dönemine göre satışlarında %70‘lik bir düşüş yaşadı. Xiaomi ise 6 milyon adet akıllı telefon satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre %30‘luk düşüş yaşamasına rağmen, toplam satışlarda Huawei‘i geçerek 3. sıraya yerleşti.
Birinci sırada bulunan Samsung 18.2 milyon adet, 2. sırada bulunan Apple ise 10.2 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Beşinci sırayı 4 milyon adet satışla Oppo, 6. sırayı ise 3.6 milyon adet satışla Vivo aldı.
Genel
2021 VW Golf R elektrik modasına uymayacak!
Yakın zamanda tanıtılan VW Golf ailesi benzinli, dizel ve plug-in hibrit modellerini barındırıyordu. Fakat ailenin en üstünde yer alacak Golf R‘ın, elektrifikasyondan uzak, gerçek bir sürüş makinesi olacağı söyleniyor.
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“R” departmanı şefi Jost Capito‘nun MotorTrend‘e yaptığı röportajda, Golf R modelinin tam bir sürücü otomobili olacağını ve dört çeker hot-hatch aracın hafif veya tam hibrit sistemler barındırmayacağını doğruladı.
“Yeni Golf R’a koyduğumuz şeyleri söyleyemem fakat birçok küçük iyileştirme var. Genel olarak şunu söyleyebilirim: Bu araba tam bir sürüş makinesi! R departmanı kendi hibrit sistemlerini geliştiremiyor çünkü kullanığımız motorların hacimleri çok küçük.” diye ekledi Capito. Yani 2021 Golf R, Bentley Bentayga Hybrid ile birçok bileşeni paylaşan 455 beygirlik büyük kardeşi Touareg R hibrit(plug-in)’in aksine, sadece içten yanmalı motora bağlı kalacak.
Her ne kadar aracın hayranları küçük bir elektrik motoru desteğini dört gözle beklese de, Capito’nun dediğine göre Golf R’da “kimsenin beklemediği bir teknoloji” araca eklenecek. Kaputun altında bulunacak olan 4 silindirli ve turboşarjlı ünite, çift kavramalı otomatik şanzıman ile bu gücü dört tekerleğe aktaracak. Altı ileri manuel şanzıman opsiyonu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
2021 Golf R’daki 2.0 litrelik turboşarjlı 4 silindirli ünitenin 328 beygir güç üretmesi bekleniyor. Eski nesle göre 28 beygir artan gücünden dolayı, şu anki modelin 4.7 saniyelik 0-100 km/s hızlanması değerini alt edebilir. Ayrıca eski nesildeki maksimum hız 270 km/s olarak (opsiyonel performans paketini aldığınızda) sınırlandırılmıştı. Belki yeni nesilde bu üst sınırda bir tür güncelleme yapılabilir.
Otomobil muhtemelen 2020 Goodwood Hız Festivali‘nde görücüye çıkacak. Coronavirus pandemisinden ötürü en azından bu yılın sonuna kadar tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Essential PH-2 ve PH-3, eski bir telefon tasarımcısı tarafından paylaşıldı!
Essential, akıllı telefon pazarına bu yıl sadece bir telefonla çıktı. Firmanın eski tasarımcısı Kevin Hoffman bir zamanlar planlanan Essential PH-2 ve Essential PH-3 tasarımını bir blog yazısında paylaştı.
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Essential PH-2 ve PH-3 tasarımları nasıl olacaktı?
Tasarım olarak PH-2, su damlası çentik ekranı, çift kameralı düz ve cam arka gövdeye sahip olacaktı. Kamera sensörlerinin altında ve cihazı ortalayan bir parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunacaktı. Cihaz, düz ve parmak izi okuyucusu bulunan gövdesi ile Essential PH-1‘e oldukça benzeyecekti. Bununla birlikte yanlar ve üst tarafta düz bir ekran yerine kavisli ekran tercih edilmişti. Ayrıca tüm düğmeler cihazın sağ tarafında bulunuyor. Arka cam panel PH-1’deki parlak panelin aksine mat bir kaplamaya sahip olacaktı.
Essential PH-2‘nin alt kısmında iki adet hoparlör ızgarası bulunuyordu, ayrıca telefonun suya ve toza karşı IP68 sertifikası da mevcuttu. Hoffman‘a göre Essential PH-2, yapılan ikinci prototip testinin ardından iptal edildi ve cihaz piyasaya sürülmeye oldukça yakındı.
Essential PH-3‘e geldiğimizde ise firma, cihazın üzerinde 2020’nin başlarından itibaren yoğun bir şekilde çalıştı. Cihazın üç kameralı olması planlanıyordu. Ayrıca PH-3‘ün daha ince bir çeneye ve tamamen alüminyum bir yapıya sahip olacağı söyleniyordu. Fakat iki cihaz da piyasaya sürülmeden iptal edildi.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Huawei’yi Şubat ayı satışlarında geçti!
Xiaomi, Şubat 2020 verilerine göre Huawei‘yi ilk kez geçerek en çok satış yapan akıllı telefon üreticileri sıralamasında üçüncü olmayı başardı. Verilere göre, Xiaomi Şubat ayında 6 milyon telefon satarken, Huawei 5.5 milyon telefon satabildi ve üçüncülüğü Xiaomi‘ye bıraktı. Fakat her ikisi de Ocak 2020‘ye göre büyük bir düşüş yaşadı.
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Xiaomi ve diğer akıllı telefon üreticilerinin geçen seneki verilere göre durumu ne?
Huawei, Şubat 2020‘de Şubat 2019‘a kıyasla %70 daha az akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Xiaomi tarafında ise akıllı telefon satışındaki düşüş oranı %30 civarında gözüküyor. Genel verilere baktığımızda ise tüm akıllı telefon satışlarındaki düşüş oranı geçtiğimiz seneye göre %39 olarak karşımıza çıkıyor. Şubat ayı boyunca Samsung en çok satışı yaparak 18.2 milyon cihazla birinci, Apple ise 10 milyon iPhone satarak ikinci oldu.
Huawei, telefonlarının Google uygulamaları ve hizmetleri ile gelmemesi ve bu uygulamaların doğal yollarla kurulamaması nedeniyle Çin’in dışındaki pazarlarda yerini koruyamıyor. Xiaomi gibi şirketler ise rekabetçi fiyatlı akıllı telefonlarını her pazarda farklı isimler ile piyasaya sürüyor. Ayrıca çevrim içi yaptıkları satışlar ile piyasa da daha çok yer edinebiliyorlar. Çinli firmaların satışlarındaki düşüşün temel sebebi ise COVID-19 salgınının yaygınlaşması. Batı henüz yeni yeni bu salgınla yüzleşirken Çin‘de işler yakın zamanda iyiye gidecek gibi gözüküyor.