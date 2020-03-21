Akıllı telefon satışları, Coronavirus nedeniyle büyük düşüş yaşıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren Coronavirus (Covid-19) salgını, teknoloji dünyasında akıllı telefon satışlarının büyük düşüş yaşamasına neden oldu. Strategy Analytics adlı bir araştırma şirketi, akıllı telefon satışlarında Şubat 2020 itibariyle keskin bir düşüş olduğunu bildiren bir rapor yayınladı. Buna göre; 2020 Şubat ayı akıllı telefon satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda 37 milyon azalarak %38‘lik bir düşüş yaşadı.

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Tüm dünyadaki akıllı telefon satışları, Şubat 2020’de 61.8 milyon adet ile sınırlı kaldı

Şirketin yayınlamış olduğu rapor doğrultusunda, Şubat 2020‘de yapılan akıllı telefon satışları 61.8 milyon adet olarak açıklandı. Geçen yılın şubat ayında ise bu rakam 99.2 milyon adetti. Toplamda 37 milyonluk bir düşüş yaşayan akıllı telefon piyasası, geçen yılın aynı dönemine göre %38‘lik keskin bir azalmaya gitti.

Akıllı telefon üretiminin çoğunluğu Çin‘de gerçekleşiyor. Fakat Coronavirus salgınının patlak vermesi, Çin‘de üretimi ocak ayında durdurmuştu. Bu da dünyadaki birçok endüstriye tedarik zincirlerinin kesintiye uğramasına neden oldu. Ayrıca insanların fiziksel mağazalar aracılığı ile alışveriş yapamıyor oluşu da rakamların düşüşünde etkin bir rol oynadı.

Strategy Analytics Genel Müdürü Neil Waston, “Akıllı telefon satışları, 2020 yılının şubat ayında tarihindeki en büyük düşüşü yaşadı. Çin’de başlayan bu salgın, Asya’da satışların çökmesine ve dünyanın geri kalanında ise yavaşlamasına neden oldu.“ ifadelerini kullandı.

En büyük düşüşü %70 ile Huawei yaşadı

Şirketin açıklamış olduğu diğer verilere göre; Huawei, Şubat 2020‘de yalnızca 5.5 milyon adet akıllı telefon satışı yapabildi ve aynı yılın bir önceki dönemine göre satışlarında %70‘lik bir düşüş yaşadı. Xiaomi ise 6 milyon adet akıllı telefon satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre %30‘luk düşüş yaşamasına rağmen, toplam satışlarda Huawei‘i geçerek 3. sıraya yerleşti.

Birinci sırada bulunan Samsung 18.2 milyon adet, 2. sırada bulunan Apple ise 10.2 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Beşinci sırayı 4 milyon adet satışla Oppo, 6. sırayı ise 3.6 milyon adet satışla Vivo aldı.