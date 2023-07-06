Samsung cephesi nihayet Nearby Share rakibi Quick Share’in Samsun Galaxy Book’lar dışındaki PC’lerle de uyumlu bir versiyonunu yayınladı. Birçok kullanıcının dosya aktarımı için tercih ettiği yollardan biri olan Quick Share, birkaç can sıkıcı kısıtlama ile bilgisayarlara da geldi!

Quick Share Kısıtlamaları Kullanıcıları Kızdırabilir!

Quick Share uygulaması bir süre Galaxy Books’lara özel kaldıktan sonra şimdi Samsung dışı bilgisayarlara da geldi. Ancak uygulamanın Microsoft Store’daki sayfaında bazı kullanıcıları rahatsız edebilecek bir bilgi yer alıyor. Öyle ki, bu uygulamanın cihazınızda çalışabilmesi için Intel’in uyumlu Bluetooth ve Wi-Fi donanımına sahip olmanız gerekiyor.

Bu da Windows bilgisayarınızda Intel’in Bluetooth sürücüsünün 22.50.02 (ya da daha yeni) ve Wi-Fi sürücüsünün 22.50.07 (ya da daha yeni) sürümlerinin bulunması gerektiği anlamına geliyor. Aksi takdirde, Google’ın henüz beta aşamasında olan Windows için Nearby Share uygulamasını kullanmanız gerekecek. Yani Samsung cihazlar ile bilgisayarlar arasında hızlı dosya aktarımı sağlayan Quick Share özelliğinden yararlanamayacaksınız.

Nearby Share, kullanıcılara Android telefonları ve bilgisayarları arasında sorunsuz bir dosya paylaşımı yöntemi sunmak için bu yılın başlarında Windows’a geldi. Quick Share’in aksine, bir Android akıllı telefona ve 64-bit Windows bilgisayara sahip oldukları sürece kullanıcılara herhangi bir donanım gereksinimi dayatmıyor. Ancak Nearby Share Google tarafından çok sık dile getirilen bir özellik olmadığı için Nearby Share kullanımı çok yaygınlaşabilmiş değil.

Sınırlamalarına rağmen Quick Share, aynı anda dosya gönderebildiği cihaz sayısı bakımından rakiplerini geride bırakıyor. Nearby Share aynı anda yalnızca bir kişiyle sınırlıyken, Quick Share aynı anda beş kişiye kadar dosya paylaşabiliyor. Bu da grup fotoğrafları paylaşmak gibi görevler için onu rakipsiz hale getiriyor.

Bununla birlikte, Nearby Share, özellikle Samsung dizüstü bilgisayar veya uyumlu bir üçüncü taraf bilgisayar kullanmıyorsanız, geçerli bir seçenek olmaya devam ediyor. Cihaz türü bir sorun değilse, Microsoft’un uygulama mağazasına gidebilir ve Quick Share’i bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Quick Share mi daha iyi yoksa Nearby Share mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!