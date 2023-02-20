Samsung, Şubat ayının başında karşımıza Galaxy S23 ailesi ile çıkmıştı. Türkiye pazarında Galaxy S23 Ultra için 40.999 TL resmi satış fiyatı belirleyen Samsung, yine her zaman olduğu gibi fiyat kaybı ile karşılaştı. Telefon çıkalı daha 1 ay bile olmamışken fiyatı dibi gördü diyebiliriz.

Samsung’un 200 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olmasına rağmen DxOMark’ta ilk 10’a bile zor giren telefonu şu sıralar Amazon.com.tr gibi diğer alışveriş sitelerinde 36.999 TL‘ye satılıyor. Fiyatı 1 ay bile olmadan 4.000 TL birden düşen telefonu satın alacakların bir kez daha düşünmesinde fayda var.

Ülkemizde bildiğiniz gibi değerini en çok koruyan telefonlar arasında iPhone açık ara lider. Samsung’un telefonları ise kısa süre içerisinde değer kaybediyor. 36.999 TL’ye bile bu telefonu alsanız ikinci el pazarında 30.000 TL bandında zor satabilirsiniz.

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Samsung’un ürünlerinden vazgeçemeyenler için ise bu fiyat kaçırılmayacak türden. Bu fiyata kıt özelliklere sahip iPhone 14 Plus satın alınabiliyor. Dev ekranı, yeterli kamerası ve bataryası ile rakibinden bir adım önde olan Ultra model bu fiyata kapış kapış da satabilir. Bu kampanyanın stoklarla sınırlı olduğunu ve baz model olan 8 GB RAM ve 256 GB depolama için geçerli olduğunu belirtelim.

İçindekiler Galaxy S23 Ultra özellikleri

Galaxy S23 Ultra özellikleri

6.8 inç büyüklüğünde 2340 x 1080 çözünürlüğünde 48 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir AMOLED 2X ekran / Corning Gorilla Glass Victus 2 koruma

Sekiz Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti

Adreno 740 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR5X RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 depolama

One UI 5.1 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano)

f/1.7 diyafram açıklığına sahip 1/1.3 inçlik 200 Megapiksel ana kamera, f/4.9 diyaframlı 10 Megapiksel periskop lens, f/2.4 diyaframlı 10 Megapiksel telefoto lens ve f/2.2. diyaframlı 12 Megapiksel çözürlüklü 120 derece ultra geniş açılı lens

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12MP ön kamera

Toza ve Suya dayanıklı (IP68)

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E (S23) / Wi-Fi 7 (S23+), 802.11ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

45W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli batarya