Samsung, önümüzdeki hafta Galaxy Unpacked etkinliğine ev sahipliği yapacak. 1 Şubat’ta Samsung’un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S23 serisi akıllı telefonları lanse edilecek. Gelecek cihazların Android 13 tabanlı One UI 5.1’i kutudan çıktığı gibi çalıştırması bekleniyor. Önümüzdeki hafta Galaxy S23 serisinin resmi duyurusu öncesinde One UI 5.1’in temel özellikleri sızdırıldı.

SamMobile’ın haberine göre, Alman yayın kuruluşu WinFuture tarafından sızdırılan One UI 5.1 değişiklik günlüğüne göre, One UI 5.1 geliştirilmiş stok uygulamaları, Galeri uygulamasında aile paylaşım albümleri, Expert RAW kamera uygulamasına daha kolay erişim, daha iyi AR Emojileri ve AR Zone, yeni bir pil widget’ı getirecek.

SamsungOne UI 5.1 Özellikleri

Kamera: Yaklaşan özel Android görünümünün kamera uygulamalarına iki büyük değişiklik eklemesi bekleniyor. Kullanıcılar ekranın yan tarafındaki Efektler düğmesiyle selfie kamerasının tonunu değiştirebilecekler.

Expert RAW’a hızlı erişim: Expert RAW uygulaması, fotoğraflarını daha sonra düzenlemek isteyenler için mükemmel olan herhangi bir işleme veya sıkıştırma olmadan yüksek kaliteli görüntüler çekmenize olanak tanıyor.

Galeri: Paylaşılan Aile Albümü ile fotoğraflarınızı ailenizle paylaşmak her zamankinden daha kolay. Galeri, aile üyelerinizin yüzlerini tanıyarak paylaşılan aile albümünüze fotoğraf eklemenizi önerecek. Ayrıca aile üyesi başına 5 GB depolama alanı elde edecek.

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Geliştirilmiş işleme: İşleme, fotoğraflarınızın harika görünmesini sağlamak için gölgeleri ve yansımaları otomatik olarak kaldırır. Ayrıca daha iyi çözünürlük ve netlik için GIF’leri yeniden oluşturabilirsiniz.

Yeni pil widget’ı: Yeni pil widget’ı ile Galaxy cihazlarınızın pil seviyesini kontrol edebilirsiniz. Doğrudan ana ekrandan akıllı telefonunuzun, Galaxy Buds’unuzun, Galaxy Watch’unuzun ve desteklenen diğer cihazlarınızın ne kadar pilinin kaldığını görebilirsiniz.

Sezgisel hava durumu widget’ı: Yeni illüstrasyon stili ve mevcut hava koşullarının bir özeti, güneşli, bulutlu, yağmurlu veya kar yağışlı olsun, hava durumu bilgilerini öğrenmeyi kolaylaştırır.

Kullanışlı bilgi ekranı: Galerinizde bir resim veya video görüntülerken yukarı kaydırırsanız, resmin ne zaman ve nerede çekildiğini, hangi cihazda çekildiğini, nerede depolandığını ve daha fazlasını bir bakışta görebilirsiniz.

Ekran görüntülerini kaydetmek için bir konum seçin: Artık ekran görüntülerini ve ekran kayıtlarını gelişmiş özelliklerden ayarlayarak istediğiniz bir klasöre kaydedebilirsiniz.