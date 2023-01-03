Samsung en yeni oyun monitörü olan Samsung Odyssey Neo G9‘u tanıttı. Samsung’un UHD oyun monitörü ve bu hafta CES’te gösterilecek. Yeni Samsung Odyssey Neo G9, 7.680 x 2160 piksel gibi etkileyici bir çözünürlüğe sahip 57 inç kavisli bir ekrana sahip.

Odyssey serisinin en son üyesi olan Odyssey OLED G9, 32:9 oranına sahip QHD 49″ 1800R kavisli ekrana sahip. Kuantum nokta teknolojili OLED aydınlatması piksel piksel kontrol edilerek neredeyse sonsuz bir renk kontrastı oranı sağlıyor.

OLED ekran her bir pikseli ayrı ayrı aydınlatır ve arka ışığa ihtiyaç duymaz. 1.000.000:1 dinamik kontrast oranı sağlarken renk filtreleri olmadan gerçek RGB ve gerçek siyah deneyimini vaat ediyor.

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Odyssey OLED G9, akıcı bir oyun deneyimi için 0,1 ms tepki süresi ve 240 Hz yenileme hızıyla gecikme ve atlamaları da ortadan kaldırıyor.

Odyssey OLED G9 ayrıca Smart Hub aracılığıyla Prime Video, Netflix ve YouTube gibi iş ortaklarının uygulamalarını kullanarak kullanıcıların bir PC’ye ihtiyaç duymadan internet bağlantısı kullanarak çeşitli içeriklerin keyfini çıkarmasını sağlıyor.

Yeni Samsung Odyssey Neo G9 oyun monitörü hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıdan Samsung’da bulabilirsiniz. Bu yeni üst düzey oyun monitörünün ne kadara mal olacağı konusunda henüz bir bilgi yok.