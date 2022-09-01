Lenovo bugün yeni ThinkPad X1 Fold’u duyurdu. Yeni ThinkPad X1 Fold, daha büyük bir ekran yüzeyi ile tam PC performansı sağlarken ilk çığır açan aygıtın sağladığı ultra taşınabilirliği korumak tasarlandı.

2024 x 2560 piksel çözünürlüğe, 4:3 en boy oranına, tam DCI-P3 renk gamı ​​kapsamına ve Dolby Vision uyumluluğuna sahip 16,3 inç OLED ekrana sahiptir. Üreticiye göre, ekran maksimum 600 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

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Katlanabilen dizüstü bilgisayarın ekranı 12 inç boyutunda. Lenovo’ya göre, dokunmatik ekran 8 mm’lik çerçevelerle kaplanmış. Buna ek olarak, Lenovo Precision Pen ve Precision Pen 2 için hücre üzerinde dokunmatik ekran kalemi desteği sunar. Ekran kalemi ile dizüstü bilgisayar arasında manyetik bir bağlantı kurulabilir.

Lenovo Yeni Nesil ThinkPad X1 Fold, 12. Nesil Intel Core U9 i5 ve i7 işlemci ve bir Intel Iris Xe grafik kartıyla donatıldı. Ayrıca 1 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD depolama ve 32 GB’a kadar LPDDR5 RAM ile birlikte geliyor. Intel Visual Sense denetleyicisi ve video konferans için 5 megapiksel IR çözünürlüğüne sahip bir web kamerasına da sahip

Lenovo ThinkPad X1 Fold’un 48 Whr pili, 65W Hızlı Şarjı destekler. Üreticiye göre, dizüstü bilgisayar yalnızca 30 dakikalık şarjdan sonra 4 saate kadar pil ömrüne sahip. Dizüstü bilgisayar, açıldığında 276,2 x 345,7 x 8,6 mm ve katlandığında 176,4 x 276,2 x 17,4 mm boyutlarındadır. Şirkete göre ThinkPad X1 Fold, stand ve klavye ile 1,9 kg ve hariç 1,28 kg ağırlığında.

Dizüstü bilgisayarda iki Thunderbolt 4 bağlantı noktasına, bir USB Type-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktasına ve USB bağlantı noktasının daha yeni sürümlerinden birine ek olarak bir nano-SIM kart yuvası bulunur. Wi-Fi 6E, 5G ağlarına isteğe bağlı bağlantı ve Bluetooth v5.2 desteğini beraberinde getiriyor.