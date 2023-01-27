Oyuncular için geliştirdiği monitörler ile ön plana çıkmaya başlayan Samsung, şirketin dünyanın ilk düz Mini-LED oyuncu monitörü olduğunu söylediği Samsung Odyssey Neo G7 43 inç modelini tanıttı. 43 inçlik dev monitör VESA Display HDR600 ve HDR 10+ sertifikasına sahip 4K çözünürlüğe (3.840 x 2.160) sahip.

Oyuncu odaklı bu monitör daha zengin siyahlar, daha geniş renk ifadesi ve oyun için daha fazla ayrıntı sunan yoğun paketlenmiş LED’lerin ultra ince ve hassas kontrolü için Quantum Mini LED‘leri kullanan Samsung’un Quantum Matrix teknolojisine sahip. Ekran, son derece sorunsuz ve hızlı aksiyon oyunu için 144Hz yenileme hızına ve 1ms (MPRT) tepki süresine sahip. Ayrıca AMD FreeSync Premium Pro desteği ile geliyor.

Samsung, mat ekranın ekrandaki ışık yansımasını azalttığını ve en yoğun oyun oturumları sırasında dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirdiğini söyledi. Monitörde DisplayPort ve HDMI 2.1 yer alıyor. Ayrıca dahili Wi-Fi ve Bluetooth ile gelen bu monitör multimedya özelliklerine de sahip.

Flex Move özelliğine sahip olan bu monitör, kullanıcıların ekran boyutunu 43 ila 20 inç arasında ayarlamasına olanak tanıyor. Diğer özellikler arasında Xbox xCloud ve NVIDIA GeForce NOW gibi iş ortaklarının oyunlarına anında erişim sağlayan hepsi bir arada bir oyun akışı keşif platformu olan Samsung Gaming Hub yer alıyor.

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Ayrıca monitör, Samsung Smart Hub aracılığıyla Prime Video, Netflix ve YouTube gibi ortakların uygulamalarıyla akıllı bir TV deneyimi sunuyor. 1400 eurodan satışa sunulacak olan bu monitör ülkemizde muhtemelen 40.000 TL seviyesinde raflardaki yerinde alacak.