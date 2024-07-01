Samsung Electronics Co. ve KB Kookmin Card, Nesnelerin İnterneti (IoT) kredi kartını piyasaya sürdüklerini duyurdu. Yeni Samsung kredi kartı kullanıcılarına yeni ve gelişmiş özellikler sunuyor. Bluetooth düşük enerji (BLE) teknolojisini kullanan kart, Samsung SmartThings Find hizmeti ile entegre çalışarak kullanıcıların cüzdanlarını veya kartlarını kaybetmeleri durumunda yerini tespit etmelerini sağlıyor.

Samsung Kredi Kartı Çıktı: Asla Kaybolmuyor!

SmartThings Find, Galaxy akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve etiketler dahil olmak üzere çeşitli Samsung Electronics cihazlarının yerini tespit etmeye olanak tanıyan bir teknoloji. Yeni Samsung kredi kartı, bu hizmeti entegre ederek kullanıcıların kredi kartlarını yurt içinde ve yurt dışında bulmalarını mümkün kılıyor. Galaxy telefonlar BLE aracılığıyla bağlandığı son konumu izleyebiliyor ve son yedi güne ait konum kayıtlarını gösterebiliyor.

IoT kredi kartı ayrıca kullanıcıların akıllı telefonlarını bulmalarına yardımcı olabilir. SmartThings Find hizmetinde Bul ve Bildir işlevini ayarlayarak, kullanıcılar akıllı telefonlarının çalmasını sağlamak için IoT kredi kartının altındaki düğmeye basabilirler. Kart, bağlı Galaxy akıllı telefonun kapsama alanı dışına çıkarsa, kullanıcılar bir uygulama bildirimi alıyor ve kartın konumunu kontrol etmek için Bixby sesli komutlarını kullanabiliyor.

IoT kredi kartı, bir akıllı telefon kablosuz şarj cihazı kullanılarak şarj edilebiliyor ve pil ömrü yaklaşık 30 gün. Samsung Electronics ve KB Kookmin Card tarafından Güney Kore’de ilk kez piyasaya sürülen Samsung kredi kartı, American Express altında yer alan KB Kookmin SkyPass IoT Titanium Card olarak markalanmış durumda ve ilk 1.000 başvuru sahibiyle sınırlı. Yani bu kart sınırlı üretim diyebiliriz.

Bu inovatif Samsung kredi kartı, kullanıcılarına güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlamak üzere tasarlanmış olup, geleceğin ödeme teknolojileri arasında yerini almayı hedefliyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi kutu içeriği değişiyor, Apple’ın izinden gidecek!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni kredi kartı Türkiye’ye de gelmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!