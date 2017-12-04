Samsung, uzun süredir konuşulan ve tarihinin ilk katlanabilir telefonu olacak Galaxy X’i, 2018’de tanıtılabilir.

Samsung, bulunduğu her alanda fark yaratmaya önem veren bir dünya devi firmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle akıllı telefon pazarında önemli bir yere sahip olan Samsung, bu durumu katlanabilir akıllı telefonu Galaxy X’i piyasaya sürerek devam ettirmek istiyor. 2014’den beri Note Edge ile kavisli ekranlı cihazlara yabancı olmayan Koreli, aynı zamanda bir diğer Koreli firma LG ile sektörde kavisli cihazlara öncülük ediyor. Özellikle iPhone X’in piyasaya çıkmasıyla çalışmalarına hız veren firma, 2018 yılında sektörde bir ilki başarmayı hedefliyor.



Katlanabilir Akıllı Telefonlar

Samsung dışında Apple ve LG gibi devlerin de katlanabilir cihazlar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Fakat Samsung kullanıcıları bu teknolojiye daha erken kavuşacak gibi görünüyor. Eylül ayında CEO Ko Dong-jin, firmanın 2018 yılı içerisinde katlanabilir bir akıllı telefon tanıtacağına dair planlarının olduğunu söylemişti. Buna ek olarak panel sektöründeki bazı kaynaklar Samsung Display’in halihazırda katlanabilir ekranı 1.0R kavisle geliştirebildiğini söylüyor. Bu da ekranın bir kağıt parçasını katlar gibi tamamen katlanabilmesi demek.

Ekranın üretiminde tercih edilecek madde olarak plastik malzemeler ön plana çıkmakta. Geçmişte aldığı patentler ve yayınladığı konsept katlanabilir cihazlar ile bu teknolojiye yabancı olmayan Samsung’un Galaxy X için bu teknolojilerden ne kadar yararlanacağı merak konusu.

LG, Apple ve Samsung

Firma’nın tanıtımı 2018 yılı içerisinde yapmak istemesinin bir başka sebebi de sektörde kavisli cihazlar üzerinde yoğun tecrübesi olan LG’nin Apple ile işbirliği yaparak ilk katlanabilir telefonu tanıtmasını’nın önüne geçmek. LG Display’in de şuan katlanabilir paneller üzerinde çalıştığı ve 2.5R kavisle Dünya’nın ilk katlanabilir panelini 2018 içerisinde çıkarmak istediği biliniyor.

Güney Kore basınına göre katlanabilir cihazlar bir kaç yıl içerisinde ticarileşmiş olacak.