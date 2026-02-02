Google, Android ekosisteminin en önemli parçalarından biri olan Mesajlar uygulamasını yeni özelliklerle donatmaya devam ediyor. Hem beta sürecinde test edilen hem de kararlı sürüme yeni eklenen yenilikler, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Peki Android’in varsayılan mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar ile artık neler yapılabilecek?

Google Mesajlar için yeni dönem: İşte gelen özellikler

Google’ın mesajlaşma platformuna getirdiği yenilikler, sadece görsel değişikliklerle sınırlı kalmıyor. Güvenlikten yapay zekaya, grup sohbetlerinden arayüz pratikliğine kadar birçok alanda iyileştirmeler mevcut. Özellikle RCS tabanlı iletişimi daha güvenli ve işlevsel hale getiren bu Android güncelleme paketi, uygulamanın çehresini değiştiriyor.

Grup sohbetleri daha yetenekli hale geliyor

En dikkat çekici yeniliklerden biri, grup sohbetlerine gelen kullanıcı etiketleme özelliği. Artık kalabalık bir grupta bildirimleriniz sessizde olsa bile, birisi sizden bahsettiğinde bildirim alarak önemli konuşmaları kaçırmayacaksınız. Bu özellik, özellikle büyük gruplardaki iletişimi oldukça kolaylaştıracak.

Bununla birlikte güvenlik tarafında da önemli bir adım atıldı. Tanımadığınız numaraların sizi eklediği gruplar için artık “Gruptan ayrıl” seçeneği belirgin bir şekilde sunuluyor. Bu sayede, sizi ekleyen numarayı ve grupta tanıdığınız kimse olup olmadığını görerek istenmeyen grupları hızlıca engelleyip şikayet edebilirsiniz.

Daha modern ve kullanışlı arayüz

Google Mesajlar, arayüz tarafında da modern dokunuşlar kazanıyor. Bir mesaja uzun bastığınızda çıkan eski araç çubuğu yerini, arka planı bulanıklaştıran ve dokunsal geri bildirim sunan modern bir yüzen menüye bırakıyor. Okundu bilgisi simgeleri de artık mesaj baloncuğunun sağ altında, beyaz bir daire içinde daha net görünüyor.

Yapay zeka destekli görsel düzenleme aracı Nano Banana Remix butonu, daha sade bir tasarım için küçültülerek alt sıraya taşındı. Kamera ekranı ise galeri görünümünde aynı anda iki tam satır fotoğraf gösterecek şekilde yeniden tasarlandı. Ayrıca sohbet listesindeki Gemini butonu büyütülerek “Sohbet Başlat” butonuyla aynı boyuta getirildi.

Güvenlik ve gizlilik ön planda: MLS Şifreleme

Belki de en önemli teknik yenilik, Google Mesajlar uygulamasına MLS (Messaging Layer Security) şifreleme protokolünün eklenmesi. Bu yeni standart, gelecekte Android ve iOS cihazlar arasında uçtan uca şifreli ve güvenli mesajlaşmanın kapısını aralayan en kritik adım olarak görülüyor. Bu sayede platformlar arası iletişim çok daha güvenli hale gelecek.

Tüm bu yenilikler, Google Mesajlar uygulamasını sadece bir SMS istemcisi olmaktan çıkarıp, modern ve zengin özelliklere sahip bir iletişim platformuna dönüştürüyor. Google, bu güncellemelerle kullanıcılarına daha güvenli, pratik ve keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

