Epic Games ücretsiz oyun kampanyalarıyla oyuncu kitlesini canlı tutmaya devam ediyor. Platform, haftalık ücretsiz oyun geleneğini sürdürürken bu kez ek bir sürprizle dikkat çekti. Kısa süreliğine erişime açılan yeni ücretsiz oyun, normalde ücretli olarak satılan Find the Oil Racing Edition oldu. Yaklaşık 15 TL fiyat etiketine sahip olan yapım, kampanya süresi boyunca Epic Games Store kullanıcıları tarafından herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklenebiliyor. Oyunu bu süre içinde hesabına ekleyen kullanıcılar, kampanya sona erdikten sonra da kalıcı olarak oynamaya devam edebiliyor.

Epic Games haftanın hediye oyunu Find the Oil Racing Edition ne sunuyor?

Find the Oil Racing Edition, oyuncuyu zorlu arazi koşullarında geçen tempolu yarışların içine bırakıyor. Oyunun temelinde, farklı araçlar kullanarak zorlu parkurları aşmak ve çalınan petrolü geri almak yer alıyor. Engebeli yollar, ani engeller ve zamanla yarışma hissi, oyunun ana dinamiklerini oluşturuyor.

Find the Oil Racing Edition oyunu, derin mekaniklerden ziyade hızlı oynanışa odaklanıyor. Bu nedenle, PC platformunda yer alsa da daha sade ve erişilebilir bir deneyim sunuyor. Kısa süreli oyun seanslarını tercih eden ve koleksiyonuna farklı türlerde yapımlar eklemek isteyen oyuncular için hafif ama eğlenceli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Epic Games’in bu tarz kampanyaları, özellikle büyük yapımların dışında kalan bağımsız ve niş oyunların daha geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sağlıyor. Eğer siz de yarış oyunlarını sevenlerdenseniz, bu oyuna bir şans vermenizi öneriyoruz.

Epic Games ücretsiz oyun kütüphaneye nasıl eklenir?

Epic Games Store’un web sitesine ya da masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Epic Games hesabınızla oturum açın (hesabınız yoksa ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz).

Ücretsiz olarak sunulan oyunun mağaza sayfasını açın.

“Kütüphaneye ekle” veya “Yükle” butonuna tıklayın.

İşlem tamamlandığında oyun, Epic Games kütüphanenize kalıcı olarak eklenir.

Epic Games’in düzenli olarak yenilediği ücretsiz oyun kampanyaları sayesinde, oyuncular herhangi bir ücret ödemeden oyun arşivlerini genişletmeye devam edebiliyor.