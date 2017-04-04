Samsung, Katlanabilir Telefonunu 2019 Yılında Çıkartacak!

Samsung’un uzun süredir üzerinde çalıştığı projelerden biri olan katlanabilir, bükülebilir telefon 2019 yılına kadar çıkmayacak!

Merakla beklenen teknolojilerden biri olan katlanabilir telefonu yakın zamanda göremeyeceğiz gibi görünüyor. Halbuki geçtiğimiz yıl Bloomberg’in iddialarına göre Samsung, katlanabilir telefon üretmişti ve 2017’de iki katlanabilir telefon modeli tanıtacaktı. İşte bunun gibi bu yıl da oldukça artmaya başlayan dedikodulara Samsung tarafından açıklık getirildi. Yapılan açıklamada, şirketin şu an için çerçevesiz ekran teknolojisine yoğunlaştığı ve 2019’a kadar katlanabilir telefonu çıkartmayacakları bildirildi.

Samsung’un böyle bir karar alması analistlere göre Samsung için çok iyi bir karar. Çünkü Samsung zaten hali hazırda Edge ekranlardan fazlasıyla kâr ediyor. Böyle bir karar alması da kârına kâr katacaktır. Ayrıca analistlere göre, çerçevesiz ekranlara ilgi azaldığı takdirde Samsung katlanabilir telefon çalışmalarına ağırlık verecek. Öte yandan bu teknolojinin henüz tam olarak gelişmemesi ve şimdi değil de 2019’da çıkması daha kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkmasına olanak sağlayacaktır.

Yine de belirtmekte fayda var 2019’da çıkacak olan katlanabilir telefon beklendiği gibi istediğimiz her türlü şekilde bükebileceğimiz bir telefon olmayacak. Sadece belirli bir sınır aralığında bükülebilir, katlanabilir olacak.