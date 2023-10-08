Koreli yayın kuruluşu The Elec’in kaynaklarına göre, Samsung, su damlası menteşe mekanizmasıyla donatılmış benzersiz bir katlanabilir dizüstü bilgisayar geliştiriyor. Samsung’un Flex Hinge adını verdiği bu ilginç su damlası menteşe tasarımı, Z Flip 5 ve Z Fold 5 gibi son katlanabilir akıllı telefonlarında tanıtılmıştı. İşte Samsung katlanabilir dizüstü bilgisayar hakkında bilinenler!

Samsung Su Damlası Menteşeli Katlanabilir Dizüstü Bilgisayar Üzerinde Çalışıyor!

Su damlası menteşe, katlandığında ekranların daha iyi bir uyum içinde olmasını sağlayan bir tasarım sunuyor. Ayrıca katlama işlemi sırasında daha az kırışıklık meydana gelmesine yardımcı oluyor. Bu sayede kullanıcılar, daha pürüzsüz bir katlama deneyimi yaşayabilirler. Bu yeni menteşe tasarımının daha ince bir dizüstü bilgisayarın geliştirilmesine yardımcı olabileceği, ancak dayanıklılık endişeleri nedeniyle daha kalın bir cihazın son ürün olarak ortaya çıkabileceği söyleniyor.

Katlanabilir dizüstü bilgisayarlar konusundaki bu yeni tasarım, bazı sektör uzmanları tarafından sorgulanıyor. Katlanabilir telefonlar göz önüne alındığında, dizüstü bilgisayarların daha ağır ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu bir gerçek. Bu nedenle U şeklinde bir menteşenin daha pratik olabileceği öne sürülüyor. Bir uzman, kullanıcılar için su damlası menteşenin dizüstü bilgisayarlarda önemli bir fark yaratmayabileceğini iddia ediyor.

Samsung’un katlanabilir dizüstü bilgisayar pazarına girmekten vazgeçeceği de söylenenler arasında. Bu karar, sektör analistleri tarafından stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor. Samsung’un dizüstü bilgisayar sektöründeki rekabetçi konumu göz önüne alındığında, bu yeni tasarımın önemli bir farklılık getirmeyebileceği veya karlılık sağlamayabileceği düşünülüyor.

Ancak, bu alandaki gelişmelerin yakından takip edildiği bir dönemde, Samsung’un katlanabilir dizüstü bilgisayar tasarımı ne kadar ilgi çekici olursa olsun, pazardaki yerini bulup bulamayacağı zamanla ortaya çıkacaktır.

Katlanabilir dizüstü bilgisayarların OLED panelleri için kullanılacark potansiyel tedarikçiler arasında ise Samsung Display ve BOE Technology Group bulunuyor. Samsung kendi cihazlarında büyük ihtimalle maliyetleri düşürmek için kendi ekranlarını tercih edecektir.

Samsung katlanabilir dizüstü bilgisayar ile birlikte, şirketin ezeli rakibi Apple’ın da bir hamle yapabileceği söyleniyor. Apple’ın 2026’da katlanabilir bir MacBook üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor, bu da katlanabilir dizüstü bilgisayarların geleceğinin parlak olabileceğini gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu alana adım atmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!