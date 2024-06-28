Samsung , bugün “ana ve alt kameralar arasındaki boşluğu doldurmayı” amaçlayan ISOCELL serisinden üç yeni görüntü sensörünü tanıttı. Bu yeni sensörler, özellikle mobil fotoğrafçılığın her alanında devrim yaratmayı hedefliyor. Öne çıkan sensör, özel bir telefoto görüntü sensörü olan ISOCELL 200MP HP9 oluyor. Bu sensör, 200 MP çözünürlüğe sahip olup, 0,56 μm piksel boyutuyla dikkat çekiyor. 1/1,4″ boyutundaki bu sensör, ışık toplama yeteneklerini geliştiren ve RGB filtresine daha fazla ışığı doğru bir şekilde yönlendiren özel yüksek kırılma özelliğine sahip mikrolenslerle donatılmış.

ISOCELL 200MP HP9, önceki modelle karşılaştırıldığında %12 daha iyi ışık hassasiyeti ve %10 daha iyi otomatik odaklama performansı sunuyor. Sensör, büyük bir 12 MP 2,24 μm sensör görevi görecek şekilde 16 pikseli birleştiren Tetra-piksel teknolojisini kullanmaktadır. Ayrıca, 2x veya 4x sensör içi yakınlaştırma modlarını destekler ve resmi teknik özelliklere göre 3x telefoto lensle eşleştirildiğinde 12x’e kadar yakınlaştırma elde edebilir. Bu, kullanıcıların daha yüksek kalitede ve detaylı telefoto çekimleri yapmalarına olanak tanıyor.

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ISOCELL GNJ, 1,0 μm piksel ve 1/1,57″ boyutuna sahip 50 MP çift pikselli bir sensördür. Bu sensör, bitişik pikseller arasındaki karışmayı en aza indirmek için polisilikondan silikon okside geçiş yapan yükseltilmiş derin kanal izolasyonu (DTI) malzemelerine sahiptir. Ek olarak, 4K 60 fps’de önizleme modunda %29, video modunda ise %34 azalmayla gelişmiş güç tüketimi sunuyor. Bu, özellikle uzun süreli video çekimlerinde pil ömrünü uzatarak daha fazla kullanım süresi sağlıyor.

ISOCELL JN5, 0,64 μm piksel ve 1/2,76″ optik formata sahip başka bir 50 MP sensördür. Bu sensör, pikseller içinde yük aktarımını geliştirerek son derece düşük ışık koşullarında gürültüyü azaltan Çift Dikey Transfer Kapısı (VTG) teknolojisini içeriyor. JN5 ayrıca, Süper QPD (Dört Fazlı Algılama) ile faz farklarını hem dikey hem de yatay olarak karşılaştırır ve böylece otomatik odaklamayı geliştiriyor.

Samsung, JN5’i geniş açı, ultra geniş açı, ön ve telefoto dahil ana ve alt kameralarda kullanıma uygun, çok yönlü ve ince bir çözüm olarak tanımlıyor. Bu, farklı kamera türlerinde aynı yüksek performansı sunarak kullanıcıların çeşitli fotoğrafçılık ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor.

Samsung Electronics’in bu yeni görüntü sensörleri, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. ISOCELL serisi, yüksek çözünürlük, gelişmiş ışık hassasiyeti ve düşük güç tüketimi ile hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılar için ideal bir çözüm sunuyor. Samsung’un bu alandaki yenilikçi yaklaşımı, gelecekte daha da gelişmiş ve kullanıcı dostu görüntüleme teknolojilerinin habercisi olabilir.