IceUniverse, Samsung Galaxy S25 Ultra’nın yuvarlatılmış köşelere sahip bir tasarımla geleceğini iddia ediyor. Samsung, S22 Ultra, S23 Ultra ve S24 Ultra’da kullandığı keskin hatlı tasarımdan vazgeçecek gibi görünüyor. Galaxy S25 Ultra eski tasarım çizgilerine geri dönerek, S21 Ultra’nın tasarımını beğenenlerin ilgisini çekebilecek bir model olacak.

S24 Ultra, önceki birkaç nesil gibi keskin köşelere sahipti. Bu tasarım, uzun süreli kullanımda avuç içini acıtıyor ve tek elle kullanımı zorlaştırıyordu, çünkü bir elle telefonu tutarken diğer elle işlemleri yapmak gerekiyordu. Galaxy S25 Ultra eski tasarım anlayışı ile kullanıcının avucuna zarar vermeyecek şekilde önemli ölçüde geliştirilmiş köşelere sahip olacağı söyleniyor.

I can confirm 100% that the Galaxy S25 Ultra will not crush your palm again.

It's really rounded! pic.twitter.com/rKf8TmCoAs

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 27, 2024